ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

即將進入農曆民俗月節，有不少品牌積極出招，想趁早把重點新車主菜端上桌，在國產品牌方面，新年式中華Zinger商旅悄悄曝光新年式規劃；進口則有寶嘉聯合即將上市的7人座、小掀背，2款稅金都是9千有找；台灣賓士積極布局入門電動車戰場，大改款GLB驚喜登台現身，提供汽油、純電雙動力。

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲中華Zinger全車系採1.5升渦輪，曝光「5人精緻型」為新年式埋伏筆。

中華Zinger今年將迎來新年式（連結）！以擅長的空間規劃，一舉通吃家用、商用市場，在保發中心曝光「5人精緻型」的新車型，售價81.9萬，預期透過新車型、配備調整方式，為Zinger車系帶來話題與戰力。

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲寶嘉聯合今年還有新車！雪鐵龍C3 Aircross、Peugeot 208已經在最後暖身。

寶嘉聯合今年新車攻勢還沒完，新一代雪鐵龍C3 Aircross（連結）與改款新Peugeot 208（連結）已經上市在即，C3 Aircross主打熱門級距的7人座休旅市場，而Peugeot 208則專攻年輕入門小掀背，2者都是採用1.2升渦輪油電，不僅省油，年稅金更是9千有找。

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲大改款GLB電動版更便宜，198萬開始接單。

賓士大改款GLB休旅本周驚喜現身（連結），以汽油、電動版雙動力開始接單，可選5人、7人座兩種車型，且電動版更是比汽油還便宜，預售價198萬起，汽油車型售價215萬起。

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲大改款Mazda CX-5釋出預告，本月底接單。

全台灣舊款Mazda CX-5銷售一空，台灣原廠立即馬上預告大改款接棒上陣（連結），大改款CX-5確認於7月28日登場，屆時將會公布車型與接單售價，以全新外型、內裝、有感升級的車室空間，再度進軍市場激烈的中型休旅市場。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMazdaCX-60NissanSentraAltisCorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

推薦閱讀

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

愛快羅密歐「全新休旅車2027第4季」亮相！劍指中型級距強化競爭力

愛快羅密歐「全新休旅車2027第4季」亮相！劍指中型級距強化競爭力

麥拉倫「史上第3款HS超跑」正式登場！全球限量200輛品牌當今最頂

麥拉倫「史上第3款HS超跑」正式登場！全球限量200輛品牌當今最頂

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

最新文章

台灣賓士「降價19萬」2026-07-18

周焦點／國產新休旅售價曝光2026-07-18

愛快羅密歐全新休旅2027第4季亮相2026-07-18

麥拉倫史上第3款HS超跑正式登場2026-07-17

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場2026-07-17

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市2026-07-17

TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣2026-07-17

賓士7人座電動休旅驚喜登台預售2026-07-16

台灣「BMW入門休旅」喊漲2026-07-16

Range Rover Sport電動版亮相2026-07-16

熱門文章

愛快羅密歐全新休旅2027第4季亮相2026-07-18

台灣國產「新5人座休旅」曝光2026-07-16

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市2026-07-17

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場2026-07-17

台灣賓士「降價19萬」2026-07-18

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry2026-07-13

麥拉倫史上第3款HS超跑正式登場2026-07-17

周焦點／國產新休旅售價曝光2026-07-18

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬2026-07-16

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」2026-07-15

相關新聞

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣新台幣80萬！配備升級更實用

TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣新台幣80萬！配備升級更實用

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

讀者迴響

熱門文章

愛快羅密歐「全新休旅車2027第4季」亮相！劍指中型級距強化競爭力

愛快羅密歐「全新休旅車2027第4季」亮相！劍指中型級距強化競爭力

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

麥拉倫「史上第3款HS超跑」正式登場！全球限量200輛品牌當今最頂

麥拉倫「史上第3款HS超跑」正式登場！全球限量200輛品牌當今最頂

周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366