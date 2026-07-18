周焦點／國產新休旅售價曝光　進口7人座稅金9千有找　賓士大改款休旅登台

▲本周國產、進口陸續都有重點新車曝光！大改款賓士GLB更是驚喜現身。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

即將進入農曆民俗月節，有不少品牌積極出招，想趁早把重點新車主菜端上桌，在國產品牌方面，新年式中華Zinger商旅悄悄曝光新年式規劃；進口則有寶嘉聯合即將上市的7人座、小掀背，2款稅金都是9千有找；台灣賓士積極布局入門電動車戰場，大改款GLB驚喜登台現身，提供汽油、純電雙動力。

▲中華Zinger全車系採1.5升渦輪，曝光「5人精緻型」為新年式埋伏筆。

中華Zinger今年將迎來新年式（連結）！以擅長的空間規劃，一舉通吃家用、商用市場，在保發中心曝光「5人精緻型」的新車型，售價81.9萬，預期透過新車型、配備調整方式，為Zinger車系帶來話題與戰力。

▲寶嘉聯合今年還有新車！雪鐵龍C3 Aircross、Peugeot 208已經在最後暖身。

寶嘉聯合今年新車攻勢還沒完，新一代雪鐵龍C3 Aircross（連結）與改款新Peugeot 208（連結）已經上市在即，C3 Aircross主打熱門級距的7人座休旅市場，而Peugeot 208則專攻年輕入門小掀背，2者都是採用1.2升渦輪油電，不僅省油，年稅金更是9千有找。

▲大改款GLB電動版更便宜，198萬開始接單。

賓士大改款GLB休旅本周驚喜現身（連結），以汽油、電動版雙動力開始接單，可選5人、7人座兩種車型，且電動版更是比汽油還便宜，預售價198萬起，汽油車型售價215萬起。

▲大改款Mazda CX-5釋出預告，本月底接單。

全台灣舊款Mazda CX-5銷售一空，台灣原廠立即馬上預告大改款接棒上陣（連結），大改款CX-5確認於7月28日登場，屆時將會公布車型與接單售價，以全新外型、內裝、有感升級的車室空間，再度進軍市場激烈的中型休旅市場。