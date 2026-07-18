台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

▲新年式入門款改為摘星版命名，入手門檻降價19萬。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

作為賓士唯一MPV代表，台灣原廠近來針對入門Vito Tourer、V-Class進行新年式更新，涵蓋6、7、8、9人座等多元選擇。新年式最大重點改以Vito Tourer摘星版作為最入門車型，售價相較過去大幅降價19萬！

▲Vito Tourer摘星版能坐9人，入手門檻更親民。

Vito Tourer由原本車型改為「摘星版」設定，售價從229萬下修到210萬，提供9人座配置，大幅降低入主賓士多人座MPV的門檻。

不過，降價也伴隨配備調整，新年式Vito Tourer摘星版取消原本配置的數位後視鏡，其餘配備則維持既有水準，藉此換取更具吸引力的售價。

▲新年式V-Class車型改以星耀版命名，售價263萬起不變。

V-Class方面，新年式V 220 d Avantgarde、V 250 d Avantgarde及V 250 d Exclusive，全數改採「星耀版」車型名稱，售價263～360萬不變，涵蓋6～8人座配置。

V 220 d Avantgarde星耀版與V 250 d Avantgarde星耀版新增雙側賓士Logo迎賓照地燈，提升上下車的豪華質感。

至於旗艦V 250 d Exclusive星耀版，則進一步追加Energizing舒活套件，透過座艙情境模式整合空調、氛圍燈、音響等功能，提供更舒適的乘坐體驗，進一步強化豪華MPV定位。