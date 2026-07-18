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愛快羅密歐「全新休旅車2027第4季」亮相！劍指中型級距強化競爭力

圖文／7Car 小七車觀點

Alfa Romeo 日前首度釋出一張全新 C-SUV 的尾部設計預告圖，這款新作並非外界期待已久的 Stelvio 後繼車，而是基於 STLA Medium 平台打造、定位於現有 Tonale 與下一代 Stelvio 之間的全新車系，預計將於 2027 年第四季正式發表。

Alfa Romeo 預告全新休旅，2027 年第四季正式亮相

根據官方資訊，這款 C-SUV 將採用 Stellantis 集團的 STLA Medium 底盤，該平台已應用於 Jeep Compass、Lancia Gamma 與 Peugeot 3008 等多款中大型跨界車型。動力方面則強調「多能源」策略，涵蓋輕油電混合、插電式混合動力與純電版本，不過最終規格尚未確定。此車型計劃於義大利 Melfi 工廠生產，設計則由 Alfa Romeo 都靈設計中心操刀，預期延續品牌一貫的濃烈義式美學風格。

此次預告引發外界關注，主因在於 Alfa Romeo 現行陣容中，Stelvio 已屆產品週期尾聲，但原廠明確表示這款新 C-SUV 並非其替代車型 —— Stelvio 後繼車將採用更高等級的 STLA Large 平台。同時，考量歐洲市場已另有小型跨界 Junior 販售，這款新車也不會低於 Tonale 的級距，而是填補中型休旅的市場核心地帶，進一步強化品牌在 SUV 產品線的完整度。

Alfa Romeo 指出，現行 Giulia 與 Stelvio 將持續生產至 2027 年，屆時才會迎來大改款車型；而甫經小改款的 Tonale，亦可能在相近時間點進行世代更新。這款全新 C-SUV 的加入，無疑是 Alfa Romeo 落實 Fastlane 2030 計畫的重要一步，目標在競爭激烈的中型休旅市場中，以設計與動力多樣性爭取更多消費者目光。詳細規格與車名，預期將在未來數月內陸續揭露。

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關鍵字：AlfaRomeo休旅車汽車新車

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