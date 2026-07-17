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麥拉倫「史上第3款HS超跑」正式登場！全球限量200輛品牌當今最頂

圖文／7Car 小七車觀點 

英國超跑品牌 McLaren 正式發表 788HS，這款新車被定位為 720S、765LT 與 750S 車系的最終進化版本，同時也是品牌歷史上第三款獲頒「High Sport」榮銜的量產車型。根據原廠資訊，788HS 全球僅限量生產 200 輛，並將於雙門硬頂與敞篷版本之間均分產能，每一部車均可透過 McLaren 特殊定制部門 MSO 進行高度個人化配置，堪稱是對這個獲獎無數的超跑世代最完整的致敬與總結。

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

為對應更強大的動力輸出，788HS 在空氣力學設計上投入了該平台有史以來最完整的開發成果。全新設計的 S 型導流引擎蓋、多區塊前分流器、主動式後擾流翼，以及取材自 F1 賽車技術的後擴散器，共同構成完整且協調的空力套件。根據 McLaren 官方說法，整體下壓力較 765LT 增加了 10%，且不影響車輛原有的動態平衡與操控精準度。此外，車底導流板與散熱孔道的優化，亦同步強化了動力系統的冷卻效率與整體空力效能。外觀上，硬頂版本配有車頂進氣口，車主另可選擇全車視覺碳纖維鈑件，進一步突顯輕量化工程的核心訴求。

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

內裝佈局延續 McLaren 一貫的駕駛者導向思維，輕量化碳纖維中控檯與整合式儀表座艙均為標準配置。座艙內隨處可見專屬 HS 字樣與特殊打孔真皮紋理，副駕駛座前方更鑲有限量編號銘牌，強化其稀有身份。在聽覺體驗上，工程團隊為 788HS 配置了鈦合金四出排氣系統，並重新調校進氣與排氣聲浪共鳴技術，使 V8 引擎在拉高轉速時能釋放出更為飽滿且高亢的排氣音頻；同時，啟動瞬間的排氣氣流控制也經過特殊編程，賦予更具儀式感的點火聲響。

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

在核心動力層面，788HS 搭載代號 M840T 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，於 7,500 轉時可輸出 788 匹最大馬力，峰值扭力則達到 800 牛頓米，並具備高達 8,500 轉的紅線轉速域。搭配 1,265 公斤的乾燥車重，使功率重量比達到每噸 623 匹馬力，一舉超越同系列歷代所有車型。原廠數據顯示，該車靜止加速至時速 100 公里僅需 2.8 秒，0 至 200 公里則可在 7.0 秒內完成，極速上看每小時 330 公里。變速箱與底盤設定方面，工程團隊也針對引擎腳與懸吊系統進行專屬調校，試圖在激烈操駕與長途行駛之間取得更佳平衡。

底盤操控層面，788HS 搭載第三世代 Proactive Chassis Control 液壓連動懸吊系統，並針對彈簧與阻尼進行專屬設定，前軸車高相較 750S 再降低 5 毫米，以換取更為貼地的動態反應。制動系統則借鑑自家旗艦超跑 Senna 的碳陶瓷煞車碟盤，搭配前軸六活塞鍛造鋁合金卡鉗，並配有源自賽道技術的煞車冷卻導風設計，確保在高強度行駛環境下仍能維持穩定的制動表現。值得一提的還有，本車首度為該超跑系列導入中央鎖定式輪圈固定機制，結合全新超輕量化鍛造合金輪圈，除了減輕簧下重量，亦增添視覺上的競技氣息。

作為這一代超跑平台的告別之作，McLaren 788HS 不僅在硬體性能上追求極致，更透過 MSO 部門提供幾乎無限的內外觀定制選項，讓每一位車主都能根據個人喜好打造獨一無二的配置。品牌商務長 Henrik Wilhelmsmeyer 強調，這款車的研發核心在於提供「充滿感官刺激且令人著迷的駕馭體驗」，而「High Sport」之名也確實為這個始於 720S、歷經 765LT 與 750S 的輝煌世代，畫下兼具激情與經典色彩的句點。隨著全球 200 輛配額即將釋出，這款匯聚 McLaren 當代工藝精髓的最終之作，勢必成為頂級收藏家與性能愛好者高度關注的焦點。

史上第三款「HS」之作，全球限量 200 台　McLaren 788HS 正式登場

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