TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

▲日本TOYOTA即將在9月3日推出小改款更新。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA已經釋出Crown Crossover改款預告，暗示家族其他的Crown Sport跑旅、Sedan房車、Crown Estate休旅也會在9月陸續亮相，而台灣車迷最關注的Crown Sport跑旅此次更新除了針對動力、配備進行優化，日本更首度新增入門 PHEV 車型，進一步降低插電式油電的入手門檻。

▲台灣Crown Sport再等等！推測要等日本小改款後再導入。

值得注意的是，Crown Sport去年已在台灣車展率先亮相，和泰汽車當時也預告未來將導入國內市場，如今隨著日本即將推出小改款，普遍預期台灣將直接等待日本新版本推出後再導入，讓國內消費者一次享有最新規格。

日規Crown Sport此次最大的亮點， PHEV車型將新增「SPORT PHEV Z」新等級，過去Crown Sport插電式油電僅提供旗艦RS車型，如今新增定位較親民的 Z 車型，預估售價約675萬日圓（約新台幣135萬），相較RS便宜約90萬日圓，將吸引更多想體驗插電式油電系統的消費者。

車系也將由現行三個等級擴編至四個等級，HEV G、HEV Z、PHEV Z以及 PHEV RS，其中HEV車型售價預估約調漲 10 萬日圓，而新增PHEV Z也將成為車系新的主力車型。

▲動力將升級集團最新的5代THS油電。

動力方面維持2.5升Hybrid油電與2.5升Plug-in Hybrid插電式油電雙動力，全車系都將導入新世代混合動力技術，電動馬達輸出同步提升，進一步強化加速反應與行駛質感，預估小改款後油電版平均油耗可提升約1km/L，HEV車型可達21.3km/L，PHEV車型則為20.3km/L（WLTC）。