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改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新NX、RX登場在即！改款將新增全新油電車型。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

已經在測試準備發表的新LEXUS NX、RX兩大王牌休旅，新車預計將於今年12月同步亮相，除了外觀與座艙全面升級之外，最大亮點將是有望導入與第六代TOYOTA RAV4相同的新世代2.5升油電混合動力系統，不僅性能進一步提升，底盤與懸吊設定也可望同步優化。

▲新LEXUS NX大陸預告即將登場！動力編成將有所調整。（圖／翻攝自LEXUS）

▲NX、RX有望新增400h車型，來自RAV4的5代THS油電系統。

動力方面會是此次改款另一大焦點，先前LEXUS已在多個市場申請400h商標，被視為品牌準備導入新世代油電系統的訊號，這套動力預計來自6代TOYOTA RAV4，採2.5升自然進氣引擎搭配效率與輸出同步提升的新世代電動馬達，相較現行300h系統，不僅綜效馬力更高，油耗與加速表現也將同步精進。

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外型從日前測試車觀察，將針對車頭進行整容。

新款NX外觀預料延續品牌最新設計語彙，招牌紡錘式水箱護罩將採用重新設計的內部格柵，搭配全新LED頭燈組，其中日行燈改為上下雙層式配置，上方仍保留Lexus招牌箭矢造型，使車頭更具辨識度與侵略感。

至於定位更高階的RX，則預期針對車頭進行較大幅度修飾，水箱護罩面積將進一步放大，並與兩側頭燈連成一體，塑造更寬闊的視覺效果；車側則仍維持現行流線且無邊際的設計風格，延續豪華跑旅的形象。

車內導入最新Arene OS車載系統，具備更高運算能力與軟體擴充性，可透過OTA更新持續增加新功能，同時提升駕駛輔助、安全科技以及車載娛樂系統的整體表現。

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