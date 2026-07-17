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TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣新台幣80萬！配備升級更實用

▲北美推出新年式TOYOTA Corolla Sport掀背。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美推出新年式TOYOTA Corolla Sport掀背。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本剛推出60週年TOYOTA Corolla Sport，而北美則有新年式更新規劃，雖然沒有針對外型進行大幅修改，但透過配備升級、導入新車色與科技化座艙，當地售價則自24,780美元起，折合新台幣約80萬元。

▲北美推出新年式TOYOTA Corolla Sport掀背。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美新年式採用台灣熟悉的2.0升自然進氣。

北美、台灣市場的TOYOTA Corolla Sport都是採用2.0升自然進氣為主，繳出169匹馬力、20.8公斤米扭力。事實上，日本市場則有提供油電版本多年，但台灣至今仍未導入，也讓不少車迷持續敲碗，希望和泰未來能同步引進Hybrid油電掀背車型，提升產品競爭力，並與Volkswagen Golf、Mazda3五門等對手一較高下。

▲北美推出新年式TOYOTA Corolla Sport掀背。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀新色兩款顏色，並有18吋白色鋁圈能選配。

北美新年式Corolla Sport在外觀維持既有動感設計之餘，新增「Inked」黑色與「Blueprint」藍色兩款新車色，其中Blueprint還能搭配黑色車頂形成雙色塗裝，帶來更鮮明的視覺效果。此外，先前僅出現在FX Edition特仕版上的18吋白色多輻式鋁圈，如今也開放列為選配，讓消費者有更多個性化選擇。

▲北美推出新年式TOYOTA Corolla Sport掀背。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝則有更加分的大螢幕。

車室是此次升級重點。SE入門車型維持7吋數位儀表與8吋中央觸控螢幕配置，而XSE頂規車型則全面換上12.3吋數位儀表及10.5吋中央觸控螢幕，不僅介面更現代，也提升整體科技氛圍。同時，SofTex皮質雙前座電動座椅與加熱功能也列為標準配備，搭配無線Apple CarPlay、Android Auto及TSS 3.0駕駛輔助系統，全車系配備水準進一步提升。

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