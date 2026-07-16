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198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

▲198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士無預警展出全新GLB，並開出198萬起的預售價，即日起展開預接單。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（16）日無預警展出全新GLB休旅車，並開出198萬起的預接單價，自即日起展開預售，並將在第4季正式上市交車；作為全新MMA平台空間最大的成員，GLB提供5人座與7人座選項，並與CLA一樣同步提供純電與燃油2種動力，讓各種買家的需求都能得到滿足。

▲198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲GLB同步提供電動與燃油、5人座與7人座選項，預計第4季正式上市交車。

賓士全新GLB全車系預接單價

純電車型
GLB 200 electric五人座：198萬起
GLB 250+ electric AMG Line七人座：241萬起

燃油車型
GLB 200五人座：215萬起
GLB 200 AMG Line七人座：236萬起

▲198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲在CLA身上看到的各項最新MB.OS與MBUX Superscreen，在GLB身上也都能看見。

GLB在2,889mm的軸距之上，創造出寬敞的車室空間，同步提供5人座與7人座選項外，電動版本在車頭還提供容量高達127公升的前置物箱，進一步強化收納能力，而賓士近年主打的MB.OS、MBUX Superscreen等科技配備在GLB車內也能看到，帶來便利的科技體驗。

▲198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲電動版的GLB在車頭還提供127公升前置物箱，大大增加收納能力。

GLB 250+ electric採用800V高壓電氣架構，配備85kWh電池與高效電驅系統，能帶來633公里的續航力（WLTP標準），並支援320kW的直流快充，能快速補充續航里程。

▲198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士同步帶來GLE星耀版，建議售價343萬起，休旅車型與Coupe跑旅都有提供。

除了全新GLB外，賓士同場也帶來了GLE星耀版，透過外觀與內裝配備的升級，帶來更豪華大器的產品魅力，建議售價自343萬起，同步提供休旅與Coupe跑旅車型。

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