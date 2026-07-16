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台灣「BMW入門休旅」喊漲！新年式iX1、iX2開賣　續航更會跑

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW總代理汎德宣布新年式BMW iX1、iX2車系在台上市，作為品牌旗下入門純電休旅代表，新年式車型最大亮點在於導入新世代碳化矽（SiC）逆變器技術，提升能源轉換效率，同時將充電規格升級為歐規CCS2，帶來更便利的充電體驗，不過隨著科技升級，兩車系售價也同步調漲1萬元。

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

▲2款車系動力續航升級，提升23公里。

新年式BMW iX1 eDrive20 xLine售價為205萬元、iX1 xDrive30 xLine售價235萬元，而iX2 xDrive30 M Sport則為243萬元。雖然價格小幅上調，但換來更佳的續航表現，其中iX1兩款車型WLTP續航里程分別提升至503公里與458公里，較舊年式增加30公里、20公里；iX2 xDrive30則提升至472公里，比舊款增加23公里。

新年式iX1全車系導入BMW新世代電能科技，搭載碳化矽（SiC）逆變器，可有效降低能源轉換損耗，提升電能使用效率，進一步優化日常通勤與長途行駛表現。

其中入門車型iX1 eDrive20 xLine採用前軸單馬達配置，最大輸出204匹馬力，搭配電池系統優化後，WLTP最高續航里程突破500公里，達到503公里，成為更適合都會使用的純電豪華SUV選擇。

至於高階車型iX1 xDrive30 xLine則搭載前後雙馬達配置，結合BMW xDrive智慧型可變四輪驅動系統，可輸出313匹馬力，提供更強悍的加速性能，同時續航里程提升至458公里。

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式BMW iX1、iX2開賣，漲價1萬、續航提升。（圖／翻攝自BMW）

▲iX2跑旅續航同樣升級。

至於新年式BMW iX2 xDrive30 M Sport，同樣搭載BMW第五代eDrive電能科技，配備總容量66.5kWh鋰電池組，透過前後軸同步式雙電動馬達與xDrive智慧型可變四輪驅動系統，可輸出313匹最大馬力。

搭配Sport Boost運動衝刺功能後，iX2 xDrive30 M Sport 0至100km/h加速僅需5.6秒，展現BMW純電性能休旅的操控特色。而新導入SiC逆變器後，也讓WLTP續航里程提升至472公里。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3i3

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