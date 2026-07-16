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豪華休旅新選擇！Range Rover Sport電動版亮相　台灣導入再等等

▲Range Rover Sport電動版現身！台灣導入規劃中。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Range Rover Sport電動版現身！台灣導入規劃中。（圖／翻攝自Range Rover）

記者徐煜展／綜合報導

國外原廠正式揭露旗下全新純電運動休旅Range Rover Sport Electric，雖然原廠目前尚未公布台灣上市時間與售價，但從台灣市場同步釋出的官方資訊來看，已提前透露這款品牌第二款純電車型未來將有機會導入台灣市場，成為豪華純電SUV市場的新戰力。

▲Range Rover Sport電動版現身！台灣導入規劃中。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Range Rover Sport電動版現身！台灣導入規劃中。（圖／翻攝自Range Rover）

▲新車承襲過去家族經典設計，並以純電演繹未來方向。

全新Range Rover Sport Electric日前於英國Goodwood速度嘉年華（Goodwood Festival of Speed）專屬預賞活動中首度亮相，象徵Range Rover正式進一步拓展純電產品陣容，並瞄準目前快速成長的豪華電動運動休旅市場。

Range Rover Sport Electric延續現行Range Rover Sport強烈的運動化設計語彙，保留品牌招牌的高車身比例、寬闊肩線以及充滿力量感的車身輪廓，同時透過純電平台與空氣力學優化，打造更流暢且科技化的外觀風格。

▲Range Rover Sport電動版現身！台灣導入規劃中。（圖／翻攝自Range Rover）

▲全新Range Rover Sport電動版將在近期正式揭曉。

新車搭載全新世代純電動力系統，除了提供更即時的動力輸出，也將透過底盤重新調校，帶來更敏捷、更精準的操控表現，進一步強化Range Rover Sport向來強調的性能定位。

Range Rover指出，純電版本將帶來品牌歷來最靈敏、最出色的駕馭體驗，並結合專屬聲浪設計，讓純電車型不只是追求安靜舒適，也能保有運動休旅應有的激情感受。

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