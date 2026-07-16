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TOYOTA改款Crown現身「升級最新油電」！台灣導入再等等、跑旅隨後來

▲TOYOTA搶先釋出改款新跨界Crown。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA搶先釋出改款新跨界Crown。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日本原廠搶先公開小改款Crown Crossover（皇冠跨界）外觀設計，預計9月3日在日本正式發表，不僅針對外觀細節進行修飾，更將全面升級最新第5代TOYOTA Hybrid System（THS）油電系統，台灣市場預計隨後跟進，且跑旅的Crown Sport也在規劃中。

▲TOYOTA搶先釋出改款新跨界Crown。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本預計9月推出小改款Crown，台灣Crown Sport相信也會隨後跟進導入小改款。

台灣目前販售的仍是現行跨界Crown Crossover，而隨著日本率先推出小改款，台灣勢必也會在隨後跟進，反倒是同屬皇冠家族、主打更帥氣的Crown Sport跑旅，未來預期也會跟進導入最新的小改款。

▲TOYOTA搶先釋出改款新跨界Crown。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外型變得更精緻、豪華，詮釋Crown家族高貴氣息。

此次小改款最大的改變集中在雙色車身配置，TOYOTA重新調整Bi-tone雙色塗裝，原本A柱一路延伸至C柱採車身同色設計，如今全面改為黑色，與車頂連成一體，讓懸浮式車頂效果更加鮮明，視覺也更具豪華感。

車尾也是這次改款重點之一，過去雙色版本的尾門採黑色塗裝，如今改回與車身同色，使整體視覺更穩重、更符合皇冠一貫的大器形象，同時後保桿兩側反光片配置也重新設計，讓車尾更有層次感。

性能取向的Crown Crossover RS車型則換上紅色煞車卡鉗，藉此與一般油電版本做出更明顯區隔，也提升運動氣息。

▲TOYOTA搶先釋出改款新跨界Crown。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力升級集團最新的5代油電系統。

小改款Crown Crossover賣點在於動離升級，預計導入第5代THS油電技術，藉由更高效率的油電控制、更佳燃油經濟性與動力輸出，進一步提升整體駕馭表現，成為此次改款的核心賣點之一。

台灣和泰目前導入皇冠家族以Crown Crossover為主，日本9月才會正式推出小改款，因此國內市場若要跟進，加上規劃中的Crown Sport跑旅，預估仍需等待一段時間。

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