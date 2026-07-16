ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪）

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪、IG@andylauox）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽奧迪舉辦全新A6 L家族發表活動，不僅有新一代Audi A6L燃油豪華房車，同步也有純電版A6 L e-tron，更請來香港天王劉德華擔任品牌代言人，再度成為全場焦點，對許多車迷而言，這也是劉德華暌違多年再次與Audi攜手合作，勾起不少人對當年Audi A8廣告的回憶。

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪）

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪）

▲天王劉德華再度加持奧迪四環光環，更激起過去經典的A8回憶。

此次一汽奧迪以「新的旅程」作為品牌主軸，由劉德華拍攝全新形象影片，象徵品牌正式邁入燃油與純電雙旗艦的新世代。從官方釋出的宣傳內容可見，劉德華以一貫沉穩成熟的形象，搭配全新A6 L與A6 L e-tron，強調豪華、科技與智慧移動的新定位。

值得一提的是，這並非劉德華首次與Audi合作。早在十多年前，他便曾替Audi A8拍攝形象廣告，當時以成功人士與旗艦豪華房車的組合深植人心，如今再度攜手Audi，也讓不少網友直呼「經典回歸」、「最適合Audi的代言人又回來了」。

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪）

▲台灣、全球市場雖然也有新一代A6，但大陸市場擁有專屬的長軸車型。

大陸A6 L並非歐洲版本，而是大陸市場專屬長軸產品，自1999年開始，Audi A6便由一汽-大眾在當地生產，並依照大陸消費者偏好全面加長軸距，因此車名後方多了代表Long Wheelbase的「L」，後座空間甚至直逼A8等級，也因此空間比台灣、全球的標準款A6更大、更寬敞。

大陸最新A6 L人民幣開價32.29萬，約新台幣143萬，而台灣Audi A6售價288萬起，兩地價差為145萬，大陸A6 L不僅擁有巨星加持，甚至空間、配備也與台灣略有不同，兩地破百萬價差也引起不少車迷討論。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

推薦閱讀

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

台灣「BMW入門休旅」喊漲！新年式iX1、iX2開賣　續航更會跑

台灣「BMW入門休旅」喊漲！新年式iX1、iX2開賣　續航更會跑

豪華休旅新選擇！Range Rover Sport電動版亮相　台灣導入再等等

豪華休旅新選擇！Range Rover Sport電動版亮相　台灣導入再等等

TOYOTA改款Crown現身「升級最新油電」！台灣導入再等等、跑旅隨後來

TOYOTA改款Crown現身「升級最新油電」！台灣導入再等等、跑旅隨後來

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

最新文章

賓士7人座電動休旅驚喜登台預售2026-07-16

台灣「BMW入門休旅」喊漲2026-07-16

Range Rover Sport電動版亮相2026-07-16

TOYOTA改款Crown現身「升級最新油電」2026-07-16

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬2026-07-16

台灣國產「新5人座休旅」曝光2026-07-16

1,460萬起！賓利奢華新轎跑登台2026-07-15

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告2026-07-15

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市2026-07-15

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」2026-07-15

熱門文章

台灣國產「新5人座休旅」曝光2026-07-16

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬2026-07-16

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市2026-07-15

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市2026-07-13

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」2026-07-15

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣2026-07-13

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry2026-07-13

賓士7人座電動休旅驚喜登台預售2026-07-16

TOYOTA改款Crown現身「升級最新油電」2026-07-16

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光2026-07-15

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣」售價小漲　5人、7人座都有

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣」售價小漲　5人、7人座都有

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366