劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

▲一汽奧迪再度找來天王劉德華代言品牌大使。（圖／翻攝自一汽奧迪、IG@andylauox）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽奧迪舉辦全新A6 L家族發表活動，不僅有新一代Audi A6L燃油豪華房車，同步也有純電版A6 L e-tron，更請來香港天王劉德華擔任品牌代言人，再度成為全場焦點，對許多車迷而言，這也是劉德華暌違多年再次與Audi攜手合作，勾起不少人對當年Audi A8廣告的回憶。

▲天王劉德華再度加持奧迪四環光環，更激起過去經典的A8回憶。

此次一汽奧迪以「新的旅程」作為品牌主軸，由劉德華拍攝全新形象影片，象徵品牌正式邁入燃油與純電雙旗艦的新世代。從官方釋出的宣傳內容可見，劉德華以一貫沉穩成熟的形象，搭配全新A6 L與A6 L e-tron，強調豪華、科技與智慧移動的新定位。

值得一提的是，這並非劉德華首次與Audi合作。早在十多年前，他便曾替Audi A8拍攝形象廣告，當時以成功人士與旗艦豪華房車的組合深植人心，如今再度攜手Audi，也讓不少網友直呼「經典回歸」、「最適合Audi的代言人又回來了」。

▲台灣、全球市場雖然也有新一代A6，但大陸市場擁有專屬的長軸車型。

大陸A6 L並非歐洲版本，而是大陸市場專屬長軸產品，自1999年開始，Audi A6便由一汽-大眾在當地生產，並依照大陸消費者偏好全面加長軸距，因此車名後方多了代表Long Wheelbase的「L」，後座空間甚至直逼A8等級，也因此空間比台灣、全球的標準款A6更大、更寬敞。

大陸最新A6 L人民幣開價32.29萬，約新台幣143萬，而台灣Audi A6售價288萬起，兩地價差為145萬，大陸A6 L不僅擁有巨星加持，甚至空間、配備也與台灣略有不同，兩地破百萬價差也引起不少車迷討論。