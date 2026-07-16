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台灣國產「新5人座休旅」曝光！1.5升渦輪、保發中心售價81.9萬

▲中華CMC Zinger曝光新車型！預計是為了新年式作準備。（圖／翻攝自保發中心、CMC）

▲中華CMC Zinger曝光新車型！預計是為了新年式作準備。（圖／翻攝自CMC、保發中心）

記者徐煜展／綜合報導

作為中華汽車主力之一的Zinger，有望在近期推出新年式，最新在財團法人保險事業發展中心（保發中心）資料中，悄悄新增一款名為「5人精緻型」的新車型，參考價格為81.9萬元，將作為新年式編成調整的重要一環，不排除取代現行車型，並透過配備升級強化產品競爭力。

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

▲新車型同樣搭載1.5升渦輪，預期也擁有L2輔助駕駛。

中華Zinger全車系搭載1.5升渦輪，並具有L2輔助駕駛科技，以擅長的車室大空間一舉通吃商用、家用市場，更是原廠銷售主力車型之一。目前國內販售的中華Zinger共有6款車型，包括「5人標誌型」、「5人精選型」、「5人尊榮型」、「5人旗艦型」、「7人豪華型」以及「7人旗艦型」，正式售價介於72.9萬至92.5萬元，提供5人、7人兩種座椅配置，滿足商用與家用市場需求。

最新在保發中心出現的「5人精緻型」，售價81.9萬，正好比現行的5人尊榮型多了1萬，由於兩者價格帶幾乎重疊，新車型可望增加、調整配備後，接替現有「尊榮型」定位，藉由配備重新調整，提升整體產品吸引力。

隨著保發中心率先曝光新車編成，代表中華Zinger新年式上市腳步應已不遠，後續是否會同步調整全車系配備與售價，以及「精緻型」究竟有哪些升級亮點，仍有待中華汽車正式公布。

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