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1,460萬起！賓利奢華新轎跑登台　「最強休旅」Bentayga Speed同步亮相

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Bentley Taiwan今（15）日正式發表2027年式Bentayga Speed，以及全新Continental GT／GTC S，兩款新車皆鎖定品牌性能旗艦定位，不僅導入最新世代V8動力與底盤科技，更全面提升操控與加速表現。其中Bentayga Speed成為品牌歷來最強悍的性能SUV，售價自1,588萬元起，而Continental GT／GTC S則自1,460萬元起正式導入台灣市場。

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲Bentayga Speed捨棄12缸引擎，全新動力比過去更猛、更快。

Bentayga Speed正式告別過去W12時代，改搭4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大輸出650匹馬力、850Nm扭力，0～100km／h加速僅需3.6秒，極速更達310km／h，不僅比前代W12車型3.9秒更快，也刷新Bentley量產SUV性能紀錄。

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲底盤操控更是好料奉上，讓駕駛享受熱血賁張樂趣。

新Bentayga Speed也針對底盤全面進化，SPORT模式懸吊阻尼提升15%，搭配煞車扭力分配系統，可帶來更直接的轉向反應與抓地力表現，同時首度導入ESC Dynamic系統，在選配碳纖維陶瓷煞車後，更可解鎖彈射起步（Launch Control）及更高自由度的動態控制，甚至具備補油滑移等偏後驅的操控樂趣，讓這款豪華SUV展現截然不同的駕馭性格。

此外，全輪轉向系統也是此次升級重點，低速時後輪反向轉動，可縮小迴轉半徑、提升靈活性；高速巡航時則改為同向轉動，讓變換車道時更穩定，也進一步提升高速操控信心。

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲Continental GT S搭載4.0升PHEV系統。

Bentley也同步推出全新Continental GT S與GTC S，定位介於豪華與性能之間，設計靈感源自過去限量版Supersports，並首度全面導入與GT Speed相同的主動式底盤科技。

新車搭載高性能Hybrid插電式油電系統，以4.0升V8雙渦輪引擎結合電動馬達，可輸出680匹最大馬力及930Nm峰值扭力，相較前代S車型增加130匹馬力、160Nm扭力，硬頂版0～100km／h加速只需3.5秒，敞篷版為3.7秒，極速同樣可達308km／h。

值得一提的是，新世代油電系統除了提供驚人的性能外，也兼顧日常使用，純電續航里程超過80公里，兼具性能與節能表現。

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲賓利再創豪華、性能新高度！新Bentayga Speed、Continental GT／GTC S同步登台。（圖／記者徐煜展攝）

▲操控底盤同樣不馬虎，搭載品牌最新世代結晶。

操控部分，Continental GT／GTC S全面搭載Bentley Active Chassis主動式底盤控制系統，整合48V主動防傾桿、電子限滑差速器（eLSD）、全輪轉向、雙氣室氣壓懸吊及ESC Dynamic等多項科技，使新車無論高速巡航或山路操駕，都具備更細膩且靈敏的動態反應。

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