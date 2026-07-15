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台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

▲能源局油耗

▲6月能源局名單揭露！這次重點都是進口車。（圖／翻攝自能源局經濟部、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

能源局公布最新6月油耗名單，揭露許多即將上市的進口新車，包含本月底要上市的全新改款Peugeot 208、福斯T-Roc休旅等，更有剛剛上市的大改款TOYOTA Hilux，以及新年式LEXUS LM！

▲全新Peugeot 208來了！預告於7/20上市。（圖／資料照）

▲新改款208上市在即，不僅省油又省稅金。

首先預計7月20日上市的改款新Peugeot 208，也是台灣市場重新迎回208車系，新改款208搭載1.2升渦輪油電，不僅年稅金超省9千有找，更繳出優秀的24.6km/L平均油耗，獲得1級能效。

▲福斯T-Roc正在預售！保發中心曝光可能價格帶。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

▲大改款T-Roc休旅7月底上市，採1.5升渦輪配48V輕油電。

同樣會在7月上市的大改款福斯T-Roc休旅，安排在7月31日發表，以1.5升渦輪搭配48V輕油電作為主力，具備汽缸休止技術，能源局繳出17.7km/L平均油耗。

▲能源局油耗

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣首波提供2.8升柴油，尚未導入48V油電與電動版。

已經在7月1日上市的大改款TOYOTA Hilux現身名單，未能導入國外的48V輕油電，搭載2.8升柴油動力，結合6速手自排變速箱、四驅系統，平均油耗達12.1km/L。

▲LEXUS於台灣註冊全新LM 400h新油電。（圖／翻攝自《經濟部智慧財產局》）

▲LEXUS LM悄悄送測，看來新年式準備要登場了。

6月能源局名單赫見LEXUS LM送測，推測是為了新年式作準備，車型提供LM 350h，以2.5升油電為主，達16.5km/L平均油耗，新年式LM參考日本規格，預計針對配備調整、車室隔音來作優化。

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