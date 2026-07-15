ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG火力集中聚焦在新能源產品，近日在英國總部舉辦「MG Tech Day」科技日活動，首度公開未來品牌技術藍圖，不僅帶來新世代Plug-in Hybrid+插電式油電系統，還預告半固態電池、高階駕駛輔助等新技術將陸續量產，並透露未來將有3款全新SUV率先導入，展現品牌持續擴大新能源產品陣容的企圖心。

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

▲3款休旅分別鎖定不同級距，展現MG積極布局市場的野心。

首先在量產新車上，已經有3款全新休旅蓄勢待發，分別涵蓋B、C、D級距，也就是入門、中型、旗艦等多種級距，且預期都會有新世代的新能源動力作為主打，預計有純電、PHEV等多種選擇。

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

▲新油電更省油，且官方還透露未來ZS主力休旅率先搭載。

最重要的還是首度揭露的全新世代油電，此次發表的全新「Plug-in Hybrid+」插電式油電系統，是MG下一世代PHEV核心技術，採用專為油電車開發的1.1升、1.5升兩款渦輪增壓引擎，官方公布熱效率分別達42%、43%，藉由更高燃燒效率降低油耗表現，已經預告ZS休旅會是新世代油電的人選之一。

新系統搭配新開發變速箱，整合動力分流（Power Split）與Motor Decoupling（馬達脫開）技術，可依照不同路況自動切換最佳驅動模式。低速、市區以純電行駛為主，高速巡航則由引擎直接驅動，官方表示約9成日常駕駛情境下，引擎都能維持超過40%的熱效率，電驅效率更可達90%。

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

▲MG也會帶來更智慧的高階輔助駕駛系統。

除了動力科技，MG也持續升級智慧駕駛系統。未來把「One Touch iAD」智慧停車系統下放至更多平價車款，提供一鍵路邊停車、一鍵自動駛離車位，以及可記憶100公尺路徑的循跡倒車功能，有助於提升狹窄巷弄與停車空間的便利性。

此外，MG Pilot駕駛輔助系統也將迎來新世代版本，預計2027年推出高速公路NOA（Navigate On Autopilot）導航輔助駕駛，可支援自動上下匝道、變換車道及超車等功能；更進一步的城市NOA則規劃於2028年問世，持續提升品牌智慧駕駛競爭力。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MGHS休旅車跨界SUVADASHSMG 7MG4 EV電動車ZS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要睡了嗎...？】小貓想找姐繼續玩　見牠在睡覺竟乖乖跟著躺下XD

推薦閱讀

1,460萬起！賓利奢華新轎跑登台　「最強休旅」Bentayga Speed同步亮相

1,460萬起！賓利奢華新轎跑登台　「最強休旅」Bentayga Speed同步亮相

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

最新文章

1,460萬起！賓利奢華新轎跑登台2026-07-15

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告2026-07-15

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市2026-07-15

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」2026-07-15

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」2026-07-15

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光2026-07-15

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見2026-07-14

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相2026-07-14

新TOYOTA「7人座Innova現身」2026-07-14

台灣Mazda CX-5完售「大改款最快月底接單」2026-07-14

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市2026-07-13

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」2026-07-15

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」2026-07-15

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry2026-07-13

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相2026-07-14

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光2026-07-15

新TOYOTA「7人座Innova現身」2026-07-14

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見2026-07-14

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣2026-07-13

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市2026-07-15

相關新聞

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

雲林拚電動車產業聚落！雲科大1.4億元人才基地揭牌

雲林拚電動車產業聚落！雲科大1.4億元人才基地揭牌

蛋糕口味1號護唇膏、庫洛魔法使吊飾鏡都生火！聯名美妝限量發售快手刀搶

蛋糕口味1號護唇膏、庫洛魔法使吊飾鏡都生火！聯名美妝限量發售快手刀搶

讀者迴響

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

台灣新進口掀背「油耗24.6km/L」年稅金9千有找！TOYOTA大改款同步現身

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366