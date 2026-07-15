MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

▲MG一口氣端出品牌未來重大方向！不只有新車，還有新世代省油油電。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG火力集中聚焦在新能源產品，近日在英國總部舉辦「MG Tech Day」科技日活動，首度公開未來品牌技術藍圖，不僅帶來新世代Plug-in Hybrid+插電式油電系統，還預告半固態電池、高階駕駛輔助等新技術將陸續量產，並透露未來將有3款全新SUV率先導入，展現品牌持續擴大新能源產品陣容的企圖心。

▲3款休旅分別鎖定不同級距，展現MG積極布局市場的野心。

首先在量產新車上，已經有3款全新休旅蓄勢待發，分別涵蓋B、C、D級距，也就是入門、中型、旗艦等多種級距，且預期都會有新世代的新能源動力作為主打，預計有純電、PHEV等多種選擇。

▲新油電更省油，且官方還透露未來ZS主力休旅率先搭載。

最重要的還是首度揭露的全新世代油電，此次發表的全新「Plug-in Hybrid+」插電式油電系統，是MG下一世代PHEV核心技術，採用專為油電車開發的1.1升、1.5升兩款渦輪增壓引擎，官方公布熱效率分別達42%、43%，藉由更高燃燒效率降低油耗表現，已經預告ZS休旅會是新世代油電的人選之一。

新系統搭配新開發變速箱，整合動力分流（Power Split）與Motor Decoupling（馬達脫開）技術，可依照不同路況自動切換最佳驅動模式。低速、市區以純電行駛為主，高速巡航則由引擎直接驅動，官方表示約9成日常駕駛情境下，引擎都能維持超過40%的熱效率，電驅效率更可達90%。

▲MG也會帶來更智慧的高階輔助駕駛系統。

除了動力科技，MG也持續升級智慧駕駛系統。未來把「One Touch iAD」智慧停車系統下放至更多平價車款，提供一鍵路邊停車、一鍵自動駛離車位，以及可記憶100公尺路徑的循跡倒車功能，有助於提升狹窄巷弄與停車空間的便利性。

此外，MG Pilot駕駛輔助系統也將迎來新世代版本，預計2027年推出高速公路NOA（Navigate On Autopilot）導航輔助駕駛，可支援自動上下匝道、變換車道及超車等功能；更進一步的城市NOA則規劃於2028年問世，持續提升品牌智慧駕駛競爭力。