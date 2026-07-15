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現代「全新7人座休旅」台灣倒數上市！2.5升渦輪油電進口導入

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Palisade完成噪音測試！代表離上市不遠了。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

遲到總比沒到好！本就在今年上市目標的Hyundai Palisade旗艦7人座休旅，日前已在環境部完成噪音送測，代表已經進入倒數上市階段，Palisade將成為台灣Hyundai主打空間、豪華配備的旗艦休旅代表作！

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣動力將以2.5升渦輪油電為主。

去年台北車展公布的Hyundai Palisade，原本預計今年第2季上市，但計劃有變，將順延到3～4季左右登場，如今環境部的噪音送測，也間接代表Hyundai Palisade離最後上市不遠了。

台灣Palisade規劃搭載品牌最新2.5升渦輪油電系統，以2.5升四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配P1、P2雙馬達、6速手自排變速箱及鋰電池組，綜效最大馬力可達334匹，不僅兼顧大排氣量性能，也透過油電系統提升燃油效率。

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Palisade不僅霸氣十足，更帶來同級少見的低風阻表現。

新一代Hyundai Palisade尺碼5,060x1,980x1,805mm、軸距達2,970mm，車頭相當霸氣，在水平格柵、分離式頭燈及LED日行燈佈局下，讓視覺更寬大。下氣壩採主動式格柵設計、搭配水平引擎蓋及更直立的A柱、最大21吋輪圈，整體更粗獷、更有肌肉感。另外，即便是大型7人座休旅，新Palisade的風阻係數為0.31Cd，也是同級產品中最低。

內裝配有12.3吋數位儀表、中控螢幕，國外可選配第2排獨立座椅、第3排則具有電動收折、加熱功能，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，具有15W手機無線充電板，所有座位皆有置杯架及100W的Type C插孔，另外也可選配BOSE音響系統。

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