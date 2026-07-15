新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」！折合新台幣47萬

▲日規改款新Mazda 3公布車型售價！最大亮點共享CX-5新世代油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本改款新Mazda 3上市在即，率先公布車型與售價，此次改款最大亮點，就是新增與新世代CX-5相同的2.5升e-SKYACTIV G輕油電動力，更提供市場愈來愈少見的6速手排配置；另一方面，陪伴車系多年的1.8升SKYACTIV-D柴油引擎也正式退場，象徵Mazda持續朝汽油化、電動化產品布局邁進。

▲新Mazda 3新增2.5升輕油電，1.5升汽油仍作為最入門選項，售價新台幣47萬。

此次小改款Mazda 3新增25S車型，搭載2.5升四缸自然進氣引擎搭配48V輕油電系統（e-SKYACTIV G 2.5），動力架構與新一代CX-5相同，不過MAZDA3最大的不同，在於除了6速自排之外，還保留6速手排版本，其中6速手排僅提供Fastback五門掀背車型，四輪驅動車型則維持6速自排設定，2.5升輕油電售價3,058,000日圓起，折合新台幣61萬。

除了新增2.5升動力之外，Mazda也並未全面淘汰現有汽油車型，2.0升e-SKYACTIV G自然進氣引擎仍持續販售於四門房車版本，1.5升汽油則保留在五門掀背車型，最入門的1.5升汽油售價2,365,000日圓，折合新台幣47萬。而e-SKYACTIV X壓燃引擎同樣繼續留在產品陣容。

▲配備、外型沒有太大變化，安全部分優化升級。

配備方面，小改款Mazda 3也同步升級主動安全科技，包括新增緊急車道維持輔助系統、ALH智慧型LED頭燈加入夜間行人照射功能，以及SBS智慧煞車輔助新增對向來車碰撞迴避功能，進一步提升行車安全表現。

外觀部分則新增Air Gray Metallic（空氣灰金屬色）新車色，同時取消Zircon Sand Metallic（鋯石沙）與Ceramic Metallic（陶瓷銀）兩種塗裝選擇。