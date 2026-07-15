LEXUS「新7人座MPV」台灣曝光！搭載RAV4新油電系統更省油

▲LEXUS於台灣註冊全新LM 400h新油電。（圖／翻攝自《經濟部智慧財產局》）

記者徐煜展／綜合報導

日前國外才曝光LEXUS全新LM 400h，近來也在台灣悄悄完成註冊，似乎已經為登台埋下伏筆，全新LM 400h有望搭載與6代RAV4的2.5升第5代THS油電系統，代表將擁有更理想的省油效率！

▲LM 400h將採用集團最新的油電技術。（圖／翻攝自LEXUS）

近期台灣經濟部智慧財產局商標資料庫也出現LM 400h註冊紀錄，已經暗示LM 400h未來新車有望導入台灣市場，進一步擴充LM產品陣容，目前台灣販售的LM提供LM 350h與LM 500h雙車型，其中LM 350h搭載2.5升Hybrid油電系統，擁有250匹綜效馬力；定位旗艦的LM500h則採2.4升渦輪油電系統，具備371匹綜效馬力，提供更充沛的性能表現。

若未來LM 400h正式加入車系，從命名即可看出，其定位將介於LM 350h與LM 500h之間，提供消費者更多元的動力選擇，也有望成為車系新的銷售主力。

▲未來LM 400h預料成為銷售主力車型。

LM 400h雖可能與LM 350h都是採用2.5升油電配置，但400h預期為最新5代THS油電，也就是與6代RAV4共享，透過更高輸出的電動馬達進行強化，使綜效馬力提升至約270至300匹，相較LM 350h有明顯升級，同時也將標配E-Four電子四輪驅動系統，進一步提升行路穩定性與豪華旗艦定位。

事實上，LEXUS近年持續擴展「400h」命名產品線，包括先前曝光的ES 400h等車型，都顯示品牌正藉由新世代油電系統為消費者提供更多元的選擇，而LM 400h也可望延續相同策略。