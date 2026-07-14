「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

▲新一代Kia Seltos歐洲上市！台灣爭取導入，最快第4季來台。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

Kia全新大改款Seltos正式在歐洲市場上市，不僅車身尺碼放大，內外配備也全面升級，並首度導入油電動力，更重要的是，台灣有望於今年第4季正式導入，將補齊Stonic與Sportage之間的產品空缺，鎖定TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V等熱門休旅市場。

▲Kia Seltos上一代車型可是享有5星好評，全新一代預期在國外也會有好成績。

近期台灣Kia Sportage在TNCAP撞擊測試中僅獲得2星評價，引發不少消費者討論，也讓外界更加關注Kia後續新車的安全表現，因此規劃中的大改款Seltos當然備受關注，最快有望第4季導入台灣，事實上，前一代全球版Seltos曾獲得澳洲ANCAP五星安全評價，屆時希望Seltos能在台灣端出更有誠意的牛肉配備。

Sportage在台灣TNCAP測試結果不如預期，不過Seltos過去在海外市場的安全表現其實相當出色，澳洲ANCAP於2019年針對全球版Seltos進行撞擊測試，給予最高五星安全評價，之後2022年小改款也持續沿用五星認證，不過要注意的是，不同市場販售版本與測試機構皆有所不同，未來導入台灣的新一代Seltos，仍須待TNCAP實際測試才能確認最終安全表現。

▲台灣未來有望以油電作為主要戰力。

Kia Seltos最新在德國市場開價34,190歐元起，約折合新台幣125萬元，未來登台後，用來填補Stonic與Sportage之間的產品空缺，若同步導入Hybrid油電車型，將直接對上TOYOTA Corolla Cross Hybrid、Honda HR-V e:HEV等熱門休旅。

動力方面，歐洲市場提供1.6升渦輪汽油以及首度加入的1.6升渦輪Hybrid油電系統。其中汽油車型具備193匹最大馬力，搭配6速手排或7速雙離合器變速箱；Hybrid車型綜效馬力達154匹，若搭配e-AWD電子四驅系統，輸出更可提升至178匹，在性能與油耗之間取得平衡。