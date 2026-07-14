新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

▲國外轉型家用MPV的Innova，出現小改款測試車。（圖／翻攝自IG@habeeb_payyoly）

記者徐煜展／綜合報導

在國外賣得嚇嚇叫的TOYOTA 7人座MPV Innova Hycross，即將迎來首度小改款車型，已經在印度開始測試，雖然全車仍覆蓋厚重偽裝，預期將針對外觀、配備與安全科技進行升級！

▲Innova在國外大改款已經轉型家用7人座，與台灣過去販售的商用車截然不同。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

對台灣車迷來說，Innova這個車名並不陌生，過去和泰曾導入販售，不過當時定位偏向商用與多功能載客市場，配備相對陽春，也沒有國外流行的油電系統，如今海外Innova早已蛻變為採TNGA平台打造的家庭MPV，可惜台灣已停產多年，若未來台灣盼到新世代Innova回歸，也能補上Sienta停產的7人座空缺。

▲小改款車型預期針對外觀、內裝進行小幅度升級。

從測試車來看，改款新Innova Hycross車頭、車尾都覆蓋大量偽裝，預期水箱護罩、前後保桿、LED頭尾燈內部光條都將重新設計，以維持產品新鮮感，車側輪廓則幾乎沒有變化，仍維持寬敞的三排7人座設定。

內裝配備尚未曝光，有望藉由此次小改款導入更新的飾板材質、車室配色與軟質用料，同時升級TSS主動安全科技，ADAS駕駛輔助系統也有望同步進化，讓整體科技感與安全性更上一層樓。

動力方面預計不會有太大變動，仍提供2.0升自然進氣汽油與2.0升油電混合系統，油電版本一直是海外市場銷售主力。