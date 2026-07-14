只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan在印度發表全新中型休旅Tekton，被視為品牌重返主流SUV市場的重要戰略車款，不僅採用全新設計語彙，更以5星Bharat NCAP撞擊安全、Level 2 ADAS駕駛輔助等高規格配備作為賣點，將與Hyundai Creta、Kia Seltos、Renault Duster等熱門休旅正面交鋒，未來也將外銷中東、非洲等市場，不排除成為全球戰略車款。

▲Tekton外型比照旗艦Patrol設計，展現強悍的氣勢。

Tekton車名源自喜馬拉雅山脈（Tectonic Plates），象徵堅固、耐用與征服各種地形的能力，外觀則融入新世代日產設計語彙，擁有大面積水箱護罩、貫穿式LED日行燈以及C字型頭燈組，整體造型帶有濃厚Patrol旗艦越野休旅神韻，因此也有「Baby Patrol」稱號。

▲印度售價約新台幣34萬。

Tekton與雷諾Renault Duster共用CMF-B平台打造，外觀、內裝與配備皆重新設計，售價為104.9萬印度盧比，約合新台幣34萬元，價格相當具有競爭力。由於該車也是Nissan全球戰略SUV之一，除了印度市場外，未來還將出口至中東與非洲等地區，肩負提升品牌銷量的重要任務。

▲內裝配備空間不陽春。

車尾同樣採用橫貫式LED尾燈設計，搭配粗獷的前後保桿與高離地間隙，營造濃厚SUV氣息。原廠提供6種車色選擇，包括白、灰、黑、藍、紅與橘色，滿足不同消費族群需求。尺碼4,349 x 1,815 x 1,674 mm、軸距 2,657 mm。

內裝配備也相當有競爭力，導入全數位儀表、大尺寸中央觸控螢幕、Google車載系統、無線Apple CarPlay與Android Auto、無線充電、全景天窗、環景影像等配備，高階車型更提供Level 2 ADAS駕駛輔助系統。

▲動力提供小排氣渦輪2種選擇。

動力則提供兩種渦輪汽油配置，包括入門T160 1.0升三缸渦輪引擎，以及高階T280 1.3升四缸渦輪引擎，依車型搭配6速手排、CVT或6速雙離合器自手排變速箱，前者尚未公布輸出數據，後者1.3升渦輪則有163匹馬力、28.6公斤米輸出。