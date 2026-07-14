ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan在印度發表全新中型休旅Tekton，被視為品牌重返主流SUV市場的重要戰略車款，不僅採用全新設計語彙，更以5星Bharat NCAP撞擊安全、Level 2 ADAS駕駛輔助等高規格配備作為賣點，將與Hyundai Creta、Kia Seltos、Renault Duster等熱門休旅正面交鋒，未來也將外銷中東、非洲等市場，不排除成為全球戰略車款。

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲Tekton外型比照旗艦Patrol設計，展現強悍的氣勢。

Tekton車名源自喜馬拉雅山脈（Tectonic Plates），象徵堅固、耐用與征服各種地形的能力，外觀則融入新世代日產設計語彙，擁有大面積水箱護罩、貫穿式LED日行燈以及C字型頭燈組，整體造型帶有濃厚Patrol旗艦越野休旅神韻，因此也有「Baby Patrol」稱號。

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲印度售價約新台幣34萬。

Tekton與雷諾Renault Duster共用CMF-B平台打造，外觀、內裝與配備皆重新設計，售價為104.9萬印度盧比，約合新台幣34萬元，價格相當具有競爭力。由於該車也是Nissan全球戰略SUV之一，除了印度市場外，未來還將出口至中東與非洲等地區，肩負提升品牌銷量的重要任務。

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝配備空間不陽春。

車尾同樣採用橫貫式LED尾燈設計，搭配粗獷的前後保桿與高離地間隙，營造濃厚SUV氣息。原廠提供6種車色選擇，包括白、灰、黑、藍、紅與橘色，滿足不同消費族群需求。尺碼4,349 x 1,815 x 1,674 mm、軸距 2,657 mm。

內裝配備也相當有競爭力，導入全數位儀表、大尺寸中央觸控螢幕、Google車載系統、無線Apple CarPlay與Android Auto、無線充電、全景天窗、環景影像等配備，高階車型更提供Level 2 ADAS駕駛輔助系統。

▲Nissan正式發表Tekton休旅！未來有望成為全球戰略車。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力提供小排氣渦輪2種選擇。

動力則提供兩種渦輪汽油配置，包括入門T160 1.0升三缸渦輪引擎，以及高階T280 1.3升四缸渦輪引擎，依車型搭配6速手排、CVT或6速雙離合器自手排變速箱，前者尚未公布輸出數據，後者1.3升渦輪則有163匹馬力、28.6公斤米輸出。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteTekton

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

推薦閱讀

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

台灣Mazda CX-5完售「大改款7月底接單」！2.5升動力恐少10萬舊換新

台灣Mazda CX-5完售「大改款7月底接單」！2.5升動力恐少10萬舊換新

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

重機展／凱旋「速度大師復古車」回來了！26年式新車全面到齊

重機展／凱旋「速度大師復古車」回來了！26年式新車全面到齊

最新文章

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見2026-07-14

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相2026-07-14

新TOYOTA「7人座Innova現身」2026-07-14

台灣Mazda CX-5完售「大改款最快月底接單」2026-07-14

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料2026-07-14

重機展／凱旋速度大師復古車回歸2026-07-13

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga2026-07-13

重機展／光陽全新黃牌冒險重機現身2026-07-13

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣2026-07-13

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市2026-07-13

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市2026-07-13

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見2026-07-14

新TOYOTA「7人座Innova現身」2026-07-14

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相2026-07-14

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry2026-07-13

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣2026-07-13

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料2026-07-14

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga2026-07-13

周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬2026-07-11

「福特新7人座休旅」大陸開賣新台幣146萬2026-07-08

相關新聞

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣Nissan「雙進口休旅」今年見！油電挑戰TOYOTA Corolla Cross、RAV4

台灣Nissan「雙進口休旅」今年見！油電挑戰TOYOTA Corolla Cross、RAV4

163.9萬！台灣現代「國產新7人座MPV上市」　Custin頂規配備更滿後座更爽

163.9萬！台灣現代「國產新7人座MPV上市」　Custin頂規配備更滿後座更爽

94.9萬起！國產改款Nissan X-Trail上市＋試駕！配備更滿再戰CR-V、RAV4

94.9萬起！國產改款Nissan X-Trail上市＋試駕！配備更滿再戰CR-V、RAV4

讀者迴響

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

「Kia新一代休旅」台灣最快今年見！舊款有5星安全背書　瞄準TOYOTA神車

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

新TOYOTA「7人座Innova現身」！3排大空間還有油電　台灣許願快回歸

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

只賣34萬！「Nissan全新休旅」發表亮相　空間配備有料　1.0、1.3升渦輪

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣」售價小漲　5人、7人座都有

127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣」售價小漲　5人、7人座都有

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga、Territory！折合新台幣102萬

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga、Territory！折合新台幣102萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366