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台灣Mazda CX-5完售「大改款7月底接單」！2.5升動力恐少10萬舊換新

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲現行款CX-5經銷端表示已經完售！大改款則預計會在月底登場。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda現行第二代CX-5正式進入產品世代交替階段，經銷端表示現行款CX-5在加大促銷後已經完售，意味著現行車款已提前告別市場，而台灣原廠更預告7月28日有新車活動，台灣Mazda已經確認主角就是大改款CX-5，會在7月 28 日正式啟動預售，8月1日起進駐全台Mazda展示中心。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲新一代CX-5空間、外型、內裝大換新，是變化幅度超大的改款。

第三代CX-5是變化最大的一次改款，新車尺碼來到4,690×1,860×1,695mm，軸距更一舉拉長至2,815mm，比現行車增加115mm，過去被不少車主詬病的後座膝部空間不足、終於獲得明顯改善。

台灣動力配置尚未公布，目前傳出台灣新CX-5動力配置，可能與日本市場有所不同，日規採用2.5升e-SKYACTIV輕油電系統，但台灣市場傳出將先導入2.5升自然進氣汽油引擎，而非輕油電版本。

相較台灣舊款2.0升汽油CX-5，未來僅有2.5升排氣量的大改款車型，恐無法享有最大的10萬舊換新補助，僅能適用5萬元舊換新補助，但市場也傳出，全新CX-5售價會與現行款差不多，目前2.0升舊款CX-5售價為104.9、112.9萬。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲內裝相當有科技、豐富。

配備則有10.25吋數位儀表，中高階車型則依配備提供12.9吋或15.6吋中央觸控螢幕，並導入Google Built-in資訊娛樂系統，可直接使用Google Maps導航、Google Assistant語音助理，以及下載各種App，進一步提升科技便利性。

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