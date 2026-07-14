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新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Corolla Sport作為車系60週年最後一塊拼圖，日前已在日本正式上市，相較台灣目前販售的Corolla Sport，不僅日本新車售價折合新台幣約67萬元更親民，配備誠意也更高，主力更採用油電動力，讓不少台灣車迷直呼「比台灣香太多了」！

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本比台灣稍晚推出60週年，但每款車都有不少好料。

日本TOYOTA於7月13日發表Corolla Sport新年式車型，並同步推出60週年紀念版「G“Z” ACTIVE ELEGANCE」，建議售價343.83萬日圓，折合新台幣約67.4萬元，替Corolla家族60週年系列畫下完美句點。台灣市場雖然也有60週年Corolla Sport，但僅有一些專屬60週年徽章點綴，採進口導入，接單價97.9萬。

日本市場販售的Corolla Sport以Hybrid油電系統作為主力，不僅兼顧性能與節能，也符合當地消費者需求。反觀台灣現行Corolla Sport僅提供2.0升自然進氣汽油動力，60週年版本也僅增加專屬徽飾等小幅點綴，並未導入日本市場最受歡迎的油電動力配置，配備誠意與產品競爭力形成鮮明對比。

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出60週年TOYOTA Corolla Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀不只有高調車漆，內裝更有雙色座椅。

日規此次60週年紀念版外觀最大亮點，在於採用高調專屬「芥末黃×黑色車頂」雙色塗裝，搭配前葉子板60週年專屬徽飾，營造更強烈的運動氣息與收藏價值，在路上擁有極高辨識度。

車室同樣展現紀念車型的獨特身份，以黑色座艙為基礎，搭配米黃色真皮與Brannove機能皮革拼接跑車座椅，兼具質感與包覆性，另標配鋁合金踏板，方向盤、車門飾板及排檔座周圍皆採用燻黑銀專屬飾板，進一步提升運動氛圍。

除了紀念版之外，日本Corolla Sport新年式一般車型也同步升級，頂規G“Z”車型換上全新18吋亮黑雙色鋁圈，並新增「中性黑」及「深藍雲母」兩款車色，同時雙色車身也加入「珍珠白×黑車頂」與「情感紅×黑車頂」等新搭配，讓消費者擁有更多個性化選擇。

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