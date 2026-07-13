重機展／凱旋「速度大師復古車」回來了！26年式新車全面到齊

▲Triumph總代理安東在重機展上帶來全新Speedmaster速度大師。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

Triumph凱旋重機總代理安東在此次2026國際重型機車展中，帶來多款2026年式新車，同時也正式宣告「速度大師」Speedmaster正式復出，將成為品牌下半年推廣復古車型的重要角色，另外安東還宣布引進Triumph凱旋牌機油，透過為自家車款量身打造，帶來最好的性能表現。

▲安東同步引進Triumph凱旋牌機油，提供給車主最完整的擁車體驗。（圖／記者張慶輝攝）

此次全新Bonneville Speedmaster在外觀上，主要是換上容量提升至14公升的油箱，並且調整多處細節，帶來更好的視覺比例；舒適性也是改款重點之一，透過加寬的坐墊、平直的手把設定等，讓長途旅行變得更加輕鬆愜意。

▲Speedmaster的油箱容量提升至14公升，視覺上更顯飽滿霸氣。（圖／記者張慶輝攝）

即使身為復古車，Speedmaster也配備有現代化的電控，在新增高性能IMU感測器後，可實現彎道ABS與TC循跡控制，大大降低因煞車或油門操作不當而失控的可能，另外因為油箱加大使得單次續航力提升，所以也將定速巡航列為標配，減輕騎士長時間騎乘的負擔。

▲2026年式的Scrambler 900也同台展出，操控表現更勝以往。（圖／記者徐煜展攝）

在重點的2026年式新車方面，安東帶來了Scrambler 900與Trident 660，前者透過底盤懸吊、煞車與電子配備升級，帶來更好的操控表現，後者則在平易近人的設定與全方位電控之上，將3缸引擎的馬力提升至95匹，滿足騎士對速度的渴望。

▲2026年式Trident 660的馬力提升至95匹，滿足騎士對速度的渴望。（圖／記者徐煜展攝）

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：

7／12（日）10:00-20:00

7／13（一）10:00-18:00

7／14（二）10:00-16:00

展覽地點：

南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）

票價：

全家／現場票：280元

官方線上票：250元（點此購票）