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「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga、Territory！折合新台幣102萬

▲大陸福特再出新招！7人座休旅Edge L推出空間更爽的5人座新車型。（圖／翻攝自福特）

▲大陸福特再出新招！7人座休旅Edge L推出空間更爽的5人座新車型。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特在大陸的旗艦休旅Edge L（大陸稱銳界L）再添新成員，近日正式上市全新四驅五座舒享版，售價25.98萬元人民幣（約新台幣102萬元），不同於過去主打的7人座配置，新車型改採5人座設定，少了第3排座椅後，不僅後廂空間更加寬裕，後座乘坐舒適性也更爽！

▲大陸福特推出新年式Edge L！不僅擁有大空間，還有油電動力。（圖／翻攝自福特）

▲Edge L藉由尺碼優勢，讓後排擁有更寬敞的車室空間。

北美停售Edge車系，目前新一代Edge L成為大陸福特專屬車型，定位比台灣熟悉的Kuga、Territory更高，擁有5,000mm車長、1,961mm車寬、1,773mm車高，以及2,950mm超長軸距，全新5人座車型不僅後排擁有更充裕的腿部空間，取消第3排後，也讓行李廂容量更加出色，更符合多數消費者實際使用需求。

外型方面，新車延續現行Edge L設計，採用分離式LED頭燈搭配貫穿式星環燈帶，水箱護罩內部加入蜂巢式元素點綴，維持科技感十足的車頭造型。

▲大陸福特再出新招！7人座休旅Edge L推出空間更爽的5人座新車型。（圖／翻攝自福特）

▲內裝配有浮誇的27吋大螢幕。

車內維持科技化鋪陳，內裝科技更是以超大的27吋螢幕作為主打，導入SYNC+2.0智慧車機系統，支援AI語音助理、線上導航等功能，同時提供L2等級駕駛輔助系統。

新5人座車型搭載2.0升EcoBoost渦輪增壓汽油引擎，可輸出252匹馬力、37.8公斤米最大扭力，搭配8速手自排變速箱與智慧四輪驅動系統，高階款則還有2.0升渦輪油電可選。

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