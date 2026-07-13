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重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽在2026國際重型機車展上，揭開CV-X45準量產版的真實樣貌。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

KYMCO光陽今（13）日在2026國際重型機車展上，揭開了全新黃牌級距冒險重機CV-X45的真實樣貌，並宣告會在今（2026）年的EICMA米蘭車展上帶來最終量產版本；另一方面，光陽也針對旗下暢銷白牌大羊X-Town ST250推出改款車型，透過更豐富的配備，帶給騎士更舒適的騎乘體驗。

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

CV-X45的概念原型CV-R5最早是在2024年，於光陽60周年廠慶活動上首度現身，經過2年後終於進入準量產版本，光陽董事長柯俊斌在會中表示，由於歐美地區消費者喜愛ADV冒險跨界車款，而此級距當中的速克達選項並不多，所以光陽決定以CV-X45切入這塊市場，既保有速克達的便利性，也能帶來如同檔車般的騎乘樂趣。

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

CV-X45搭載輕量化427c.c.水冷單缸引擎，透過雙平衡軸帶來平順運轉表現，官方目前僅給出4公斤米扭力的動力數據，傳動部分則用上自家招牌的PTM系統，加上輕越野底盤設定與高剛性車架，還有前41mm倒叉搭配270mm前雙浮動碟與對向4活塞卡鉗，後中置6連桿懸吊搭配240mm單碟，以及後輪可關閉的ABS防鎖死煞車、TCS循跡防滑、騎乘模式切換與大尺寸全彩儀表等，幾乎可說是大滿配。

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

在X-Town ST250新改款方面，此次換上了7吋全彩儀表版、最大可移動9公分的免工具手動可調風鏡等兩大亮點配備，同時透過增加金色線條元素，帶來全新的4款配色；光陽目前為全新X-Town ST250開出15.8萬元的優惠價（不含牌險與分期設定費，購車金1萬元直扣），並提供全額貸24期0利率方案，同時7／10至7／31完成預購，就贈送價值12,800元的CarPlay車機，預計9月開始交車。

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

▲重機展／光陽「全新黃牌冒險重機」現身！暢銷白牌大羊也推改款。（圖／記者張慶輝攝）

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：
7／12（日）10:00-20:00
7／13（一）10:00-18:00
7／14（二）10:00-16:00
展覽地點：
南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）
票價：
全家／現場票：280元
官方線上票：250元（點此購票）

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