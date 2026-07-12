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重機展／KTM宣布「滿血回歸」！哈雷＋英式復古品牌新車連發

▲重機展／KTM宣布「滿血回歸」！哈雷＋英式復古品牌新車連發。（圖／記者張慶輝攝）

▲歷經財務危機之後，KTM的營運狀況已經恢復常軌，能正常為車迷提供各項服務。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

手握Harlay-Davidson哈雷、Husqvarna海絲瓜、KTM、Royal Enfield與Vespa偉士牌5大品牌的太古集團，在2026國際重型機車展上不僅全員到齊，也有多款新車在會中首度與車迷相見，值得一提的是，KTM原廠主管也親自來台參與這場盛會，並在會中宣布KTM走出財務陰霾「滿血回歸」，車輛生產與零件供應都已恢復常軌，能正常為車迷提供各項服務。

▲太古重機展。（圖／記者徐煜展攝）

▲全球限量僅100台的BRABUS 1400 R Signature Edition本尊首度在台現身。（圖／記者徐煜展攝）

新車陣容方面，KTM此次首度帶來聯名車款BRABUS 1400 R Signature Edition，這款車不僅以全球限量100台的稀缺性著稱，更透過全車大量碳纖維組件、手工真皮混搭麂皮座椅、三輻鍛造鋁圈等，創造出極致奢華的整體氛圍，性能則在KTM 1390 Super Duke R EVO的基礎之上，搭載1,350c.c. LC8 V型雙缸引擎，帶來190匹馬力與14.7公斤米扭力，輔以Brembo Hypure煞車系統、WP APEX半主動電子懸吊，讓騎士能完整發揮狂爆動力。

▲重機展／KTM宣布「滿血回歸」！哈雷＋英式復古品牌新車連發。（圖／記者張慶輝攝）

▲哈雷帶來全新旗艦巡航車Road Glide Limiter（上圖）與Street Glide Limited。（圖／記者張慶輝攝）

哈雷在展中也帶來全新旗艦巡航車型，包括200.9萬起的Street Glide Limited、以及205.9萬起的Road Glide Limited，前者在鯊魚頭整流罩內，配備豪華影音系統，並以彎道連動煞車、循跡與騎乘模式，讓騎士能享受每一趟壯遊，後者則有經典蝙蝠翼整流罩、更好的騎乘幾何與懸吊，搭配旗艦音響系統，營造出水準之上的長途舒適度。

▲太古重機展。（圖／記者徐煜展攝）

▲Royal Enfield帶來全新街車Hunter 350，並預告會在第4季上市交車。（圖／記者徐煜展攝）

去年底登台的Royal Enfield在會中也有全新車款，主打街頭玩樂的Hunter 350首度與車迷見面，透過短軸距車身配置，帶來靈活輕巧的操控感受，車色更是以全球活力城市為靈感，現場展出倫敦紅與東京黑2款配色，預告將在今年第4季上市交車，另外Shotgun 650也展出了全新車色深海藍，

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