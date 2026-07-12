ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

重機展／BMW「全新黃牌雙缸跨界重機」亮相！年度配額最後倒數中

▲BMW重機展,F450。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW總代理汎德展出全新F 450 GS，年度配額已經進入最後倒數。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

BMW總代理汎德在2026國際重型機車展上，帶來了全新黃牌雙缸跨界重機F 450 GS，包括建議售價35.9萬的Exclusive版、以及38.9萬的Trophy都同台亮相，不過今年配額已經進入最後倒數，有興趣的車迷動作要快，其他包括當家仿賽超跑S 1000 RR、頂級巡航車R 1300 RT等共計12款新車也都到場展出，讓車迷可以近距離感受德系工藝的魅力。

▲BMW重機展,F450（圖／記者徐煜展攝）

作為品牌最新的中量級成員，F 450 GS搭載420c.c.並列雙缸引擎，可輸出48匹馬力與4.3公斤米扭力，搭配僅178公斤的裝備重量，能帶來別具樂趣的騎乘體驗，並且還能透過ERC自動離合系統，不僅能大幅降低走走停停時左手的負擔，同時檔車新手也能輕鬆享受騎乘樂趣。

▲BMW重機展,F450。（圖／記者徐煜展攝）

除了全新的引擎之外，F 450 GS也採用全新鋼管桁架車台，並配備KYB倒立式前叉，以及預載／回彈阻尼可調的KYB單槍後避震，煞車系統則是前Brembo搭配後Bybre製品，提供水準之上的制動能力。

▲BMW重機展,F450。（圖／記者徐煜展攝）

電控也是F 450 GS的一大亮點，包括3種騎乘模式、ABS Pro、引擎煞車控制、循跡與快排等，都能讓騎士盡情揮灑，另外6.5吋全彩儀錶板、全車LED燈具、加熱握把與USB Type-C充電埠等，也都能在F 450 GS身上看見。

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：
7／12（日）10:00-20:00
7／13（一）10:00-18:00
7／12（二）10:00-16:00
展覽地點：
南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）
票價：
全家／現場票：280元
官方線上票：250元（點此購票）

►2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

►10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

推薦閱讀

34.8萬起！Suzuki「跨界重機SV-7GX」台灣開賣　同級唯一V雙引擎

34.8萬起！Suzuki「跨界重機SV-7GX」台灣開賣　同級唯一V雙引擎

10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

最新文章

重機展／KTM宣布滿血回歸2026-07-12

重機展／BMW新黃牌雙缸重機亮相2026-07-12

重機展／Honda全車系23款到齊展出2026-07-12

重機展／YAMAHA R7始祖降臨台灣2026-07-12

重機展／逛展懶人包一次看2026-07-12

周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬2026-07-11

只賣36萬！改款新「HONDA Fit日本發表」2026-07-11

英式豪華越野休旅推新旗艦車型2026-07-11

「台灣中古車消費」爭議創新高2026-07-10

南港重機展再延期7／12正式開幕2026-07-10

熱門文章

周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬2026-07-11

「福特新7人座休旅」大陸開賣新台幣146萬2026-07-08

重機展／KTM宣布滿血回歸2026-07-12

重機展／逛展懶人包一次看2026-07-12

台灣TOYOTA美製7人座「沒降價還漲價」2026-07-08

重機展／BMW新黃牌雙缸重機亮相2026-07-12

重機展／YAMAHA R7始祖降臨台灣2026-07-12

重機展／Honda全車系23款到齊展出2026-07-12

TOYOTA「小神車入門MPV」9月推改款2026-07-09

「MG 07全新轎跑」正式亮相2026-07-07

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬　TOYOTA新7人座開賣

周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬　TOYOTA新7人座開賣

「福特新7人座休旅」大陸開賣新台幣146萬！台灣181.8萬接單最快今年上市

「福特新7人座休旅」大陸開賣新台幣146萬！台灣181.8萬接單最快今年上市

重機展／KTM宣布「滿血回歸」！哈雷＋英式復古品牌新車連發

重機展／KTM宣布「滿血回歸」！哈雷＋英式復古品牌新車連發

重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！開幕首日爆人潮

重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！開幕首日爆人潮

台灣TOYOTA美製7人座「沒降價還漲價」零關稅期待落空！新Sienna官網上架

台灣TOYOTA美製7人座「沒降價還漲價」零關稅期待落空！新Sienna官網上架

重機展／BMW「全新黃牌雙缸跨界重機」亮相！年度配額最後倒數中

重機展／BMW「全新黃牌雙缸跨界重機」亮相！年度配額最後倒數中

重機展／YAMAHA「R7始祖降臨台灣」！復古白牌檔車XSR155來了

重機展／YAMAHA「R7始祖降臨台灣」！復古白牌檔車XSR155來了

重機展／Honda「全車系23款到齊展出」！白黃紅牌通通可摸可跨

重機展／Honda「全車系23款到齊展出」！白黃紅牌通通可摸可跨

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366