重機展／BMW「全新黃牌雙缸跨界重機」亮相！年度配額最後倒數中

▲BMW總代理汎德展出全新F 450 GS，年度配額已經進入最後倒數。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

BMW總代理汎德在2026國際重型機車展上，帶來了全新黃牌雙缸跨界重機F 450 GS，包括建議售價35.9萬的Exclusive版、以及38.9萬的Trophy都同台亮相，不過今年配額已經進入最後倒數，有興趣的車迷動作要快，其他包括當家仿賽超跑S 1000 RR、頂級巡航車R 1300 RT等共計12款新車也都到場展出，讓車迷可以近距離感受德系工藝的魅力。

作為品牌最新的中量級成員，F 450 GS搭載420c.c.並列雙缸引擎，可輸出48匹馬力與4.3公斤米扭力，搭配僅178公斤的裝備重量，能帶來別具樂趣的騎乘體驗，並且還能透過ERC自動離合系統，不僅能大幅降低走走停停時左手的負擔，同時檔車新手也能輕鬆享受騎乘樂趣。

除了全新的引擎之外，F 450 GS也採用全新鋼管桁架車台，並配備KYB倒立式前叉，以及預載／回彈阻尼可調的KYB單槍後避震，煞車系統則是前Brembo搭配後Bybre製品，提供水準之上的制動能力。

電控也是F 450 GS的一大亮點，包括3種騎乘模式、ABS Pro、引擎煞車控制、循跡與快排等，都能讓騎士盡情揮灑，另外6.5吋全彩儀錶板、全車LED燈具、加熱握把與USB Type-C充電埠等，也都能在F 450 GS身上看見。

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：

7／12（日）10:00-20:00

7／13（一）10:00-18:00

7／12（二）10:00-16:00

展覽地點：

南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）

票價：

全家／現場票：280元

官方線上票：250元（點此購票）