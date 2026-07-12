重機展／Honda「全車系23款到齊展出」！白黃紅牌通通可摸可跨

▲Honda台灣本田二輪在重機展開幕上，請到知名球星郭泓志到場站台，並與車迷粉絲熱情互動。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪在2026國際重型機車展中，帶來旗下橫跨白黃紅牌共23台車款，從最小台的「小猴子」Monkey 125，一路到「陸地航母」Goldwing 1800，並且保持了所有車型「可摸可跨」的優良傳統，而在開幕首日，也邀請到了知名球星郭泓志到場，與車迷粉絲互動，並實際體驗。

Honda在本次重機展上，帶來不少與車迷首次相見的全新車款，包括白牌3兄弟的Monkey 125、Super Cub C125與MSX Grom 125等，還有黃牌跑車的CBR500R E-Clutch，以及紅牌的復古車CB1000F、跑旅車CB1000GT等，儘管此次因天候關係無法實際動態試駕，但還是可以0距離接觸這些全新車款。

復古圓燈街車CB1000F與高性能跑旅CB1000GT，均是基於全新公升級架構打造而來，兩者都有優於同級車款的完整配備，Honda台灣先前開出50.8萬與56.8萬的建議售價，預計今年第3季到港交車。

在白牌車款方面，Super Cub C125與Monkey的建議售價均為16萬，MSX Grom則為12.8萬，3種車型分別橫跨了經典復古、潮流可愛以及街頭運動，這3款新車也同樣預計在今年第3季到港交車。

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：

7／12（日）10:00-20:00

7／13（一）10:00-18:00

7／12（二）10:00-16:00

展覽地點：

南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）

票價：

全家／現場票：280元

官方線上票：250元（點此購票）