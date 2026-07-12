重機展／YAMAHA「R7始祖降臨台灣」！復古白牌檔車XSR155來了

▲YAMAHA台灣山葉在本次國際重型機車展上，帶來具有歷史意義的YZF-R7（OW-02）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

YAMAHA台灣山葉在本次的2026國際重型機車展中，帶來了一位相當有歷史意義的嘉賓，那就是「YZF-R7（OW-02）」，相較於目前市售中的YZF-R7，此次展台上的是1999年誕生的「始祖」，另外復古白牌檔車XSR155的「公司車」也在展中正式亮相，對於台灣車迷來說，終於有了配備完整且更無後顧之憂的入手選項。

過去YAMAHA在重機展當中，多半是帶來當家的MotoGP工廠賽車YZR-M1，不過今年帶來了另外一款也相當具有歷史意義的車款，那就是YZF-R7（OW-02），這款車其實是YAMAHA為了通過WSBK與耐久賽事的最低量產限制，在1999年於全球推出限量500台的車型，由於其稀缺性，2023年還在英國拍出約新台幣150萬的高價。

與現代的YZF-R7相比，當年的YZF-R7（OW-02）可說是真正的「好料堆滿」，在其749c.c.直列4缸引擎當中，用上了YAMAHA當年的各種黑科技，包括每缸5汽門、鍛造鋁合金活塞、鈦合金汽門與連桿等，市售版本裝配賽道套件後，能爆發出136匹馬力，另外Deltabox車架與Ohlins前後懸吊也是神級好物，這也讓其當年的身價就突破百萬元，一切都只為了賽事規範服務。

在懷舊的YZF-R7以外，台灣山葉也在會中帶來了能真正擁有的復古白牌檔車XSR155，過去國內車迷想要入手都只能尋求貿易商，但論配備的完整度、以及後續的保障都不比公司車，此次台灣山葉引進的版本配備有前後ABS防鎖死煞車系統，讓騎士在面對突發狀況時能更為從容，台灣山葉為XSR155開出14.8萬的展場預售價，限量55台，另外還加贈3,000元精品配件抵用券。

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：

7／12（日）10:00-20:00

7／13（一）10:00-18:00

7／12（二）10:00-16:00

展覽地點：

南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）

票價：

全家／現場票：280元

官方線上票：250元（點此購票）