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重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！開幕首日爆人潮

▲重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！日系4大廠再聚首。（圖／記者張慶輝攝）

▲經過2天延期之後，2026國際重型機車展正式於7／12開跑。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

巴威颱風遠離之後，2026國際重型機車展（俗稱南港重機展）終於在今（12）日正式開跑，一早就吸引全台車迷聚集，場外排起了長長人龍，除了日系4大廠的Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉再次聚首外，歐美系的BMW、Harley-Davison哈雷、Triumph凱旋、KTM與Royal Enfield也都到場，就連全球限量的跨界合作車款BRABUS 1400 R都降臨現場，以下《ETtoday車雲》就為車迷整理此次進場逛展重點。

▲重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！日系4大廠再聚首。（圖／記者張慶輝攝）

▲雖然延後2天開展，仍是吸引大批車迷到場參觀，場外排起長長人龍。

天天抽新車，最大獎價值破30萬

此次重機展依舊維持「天天抽新車」的優良傳統，而且最大獎的價值又突破以往，7／12晚間6點將抽出價值30.9萬的Honda CBR500R E-Clutch，7／11與7／12的下午4點則分別是YAMAHA YZF-R3（價值23.5萬）以及Suzuki V-Strom 250SX（價值18.8萬），另外也有許多人身部品、車用周邊與3C產品，車迷購票入場後，別忘了至指定地點投入抽獎券。

▲重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！日系4大廠再聚首。（圖／記者張慶輝攝）

▲今年的最大獎為Honda CBR500R E-Clutch，同時每天都會抽出1部新車與眾多好禮。

各大廠重點新車彙整

此次重機展依舊有許多品牌在現場發表重點新車，也有不少車款是首度與車迷見面，車迷可以根據下表快速鎖定進場賞車目標。

▲重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！日系4大廠再聚首。（圖／記者張慶輝攝）

▲YAMAHA台灣山葉正式引進XSR155復古白牌檔車。

Honda：CB1000F，CB1000GT，CBR500R E-Clutch，MSX Grom 125，Super Cub 125，Monkey 125

Suzuki：SV-7GX

YAMAHA：XSR155，特別展車YZF-R7 OW-02

BMW：F 450 GS

KTM：BRABUS 1400 R Signature Edition

Royal Enfield：Hunter 350，Shotgun 650 Plasma Blue深海藍

KYMCO：CV-X45（原CV-R5，正式名稱待確認）

今年較為可惜的是，由於巴威颱風影響，主辦單位為了顧及參展商、工作人員與車迷的人身安全，已經確認取消實際試駕體驗環節，不過展場內的多數車款都還是「可摸可跨」，讓車迷能以靜態的方式親身體驗。

▲重機展／逛展懶人包一次看「最大獎抽30萬新車」！日系4大廠再聚首。（圖／記者張慶輝攝）

▲雖然今年因天候因素取消動態試駕，不過場內的大多數車款都可摸可跨。

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：
7／12（日）10:00-20:00
7／13（一）10:00-18:00
7／12（二）10:00-16:00
展覽地點：
南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）
票價：
全家／現場票：280元
官方線上票：250元（點此購票）

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