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127.9萬起！台灣「進口新MPV開賣」售價小漲　5人、7人座都有

▲Opel Combo售價小漲，提供5人、7人座。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Combo售價小漲，提供5人、7人座。（圖／翻攝自Opel）

記者徐煜展／綜合報導

與雪鐵龍Berlingo互為雙生車的Opel Combo，近日在台推出新年式，車系維持5人與7人座雙車型編成，2款車型調漲1萬，售價127.9萬元、134.9萬元不變，最大亮點則是新增全新「流光銀」車色！

新增流光銀車色採用帶有金屬質感的塗裝，在光線照射下更能展現車身立體線條，也讓原本偏向務實取向的Combo，多了一分精緻感，不論家庭出遊或商務用途，都能展現更成熟的德系風格。

在車型規劃方面，2026年式包括5人座Life售價127.9萬元，以及7人座Life Premium售價134.9萬元，售價均小漲1萬，維持既有高機能MPV定位。

▲Opel Combo售價小漲，提供5人、7人座。（圖／翻攝自Opel）

▲新年式主要新增車色，外型、配備大致不變。

配備搭載同級少見的Intelli-Lux LED矩陣式頭燈，可依照路況自動調整照明範圍，兼顧夜間照明與避免影響其他用路人。車內則配有10吋數位儀表與10吋中央觸控螢幕，支援Apple CarPlay、Android Auto智慧手機連結，提升日常使用便利性。

此外，新車也搭載完整的Level 2駕駛輔助系統，包括ACC主動車距巡航、車道維持輔助、盲點偵測、前方碰撞警示與自動緊急煞車等功能，兼顧家庭用車最重視的安全表現。

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關鍵字：OpelCombo.7人座mpvBerlingGrandland

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