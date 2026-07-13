台灣「新進口7人座休旅曝光」即將上市！一年稅金9千元有找

▲雪鐵龍C3 Aircross於環境部完成送測，離上市更進一步。（圖／翻攝自雪鐵龍）

記者徐煜展／綜合報導

去年於台北車展亮相開始接單的新一代雪鐵龍C3 Aircross，近來動作頻頻，先後出現在保發中心、環境部送測，代表離最終上市已經不遠，這輛主打7人座戰場的C3 Aircross，還搭載省油、省稅金的1.2升渦輪油電。

▲C3 Aircross日前保發中心揭露129萬售價，未來實際上市價格預期來得更低。

C3 Aircross保發中心日前已揭露重置價格為129萬元，雖然不等同最終售價，但已可作為未來上市價格的重要參考，而在最新的環境部送測中，也能看到C3 Aircross採用的為1.2升渦輪油電，該動力是近期寶嘉聯合積極推廣的新世代引擎，在台灣更是享有低稅金的優勢。

車身尺碼方面，新車車長達4,395mm，軸距為2,670mm，讓車內擁有更充裕的乘坐空間， 7人座版本更是同級市場少見的設定，能吸引有第三排需求的家庭消費者。

▲與日前C5相同，C3 Aircross也具備主打舒適性配置的懸吊系統。

新世代C3 Aircross延續品牌特色，搭載Advanced Comfort舒適座椅，以及招牌的Progressive Hydraulic Cushions液壓緩衝懸吊系統，藉由液壓緩衝結構提升吸震表現，帶來更接近大型房車的乘坐感受。

內裝導入品牌新世代數位化座艙設計，中控台配備10.25吋懸浮式多媒體觸控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto手機連結，同時搭配數位儀表介面與簡潔的操作布局，提升科技感與使用便利性。