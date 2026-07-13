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鎖定70萬級距！MG全新「兩款跨界休旅現身」倒數量產上市

▲MG於英國速度節一口氣首發2款全新作品。（圖／翻攝自MG）

▲MG於英國速度節一口氣首發2款全新作品。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG在2026英國古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）帶來2款全新概念車，分別為小型跨界MG Go Concept、旗艦跑旅MG Cyber Concept，預告品牌未來電動車發展方向。其中MG Go量產版預計將以MG 2之名於2027年問世，而MG Cyber則鎖定中大型純電跑旅市場！

▲MG於英國速度節一口氣首發2款全新作品。（圖／翻攝自MG）

▲MG Go Concept未來量產可能以MG2來命名，且會是品牌入門電動車代表。

首先是入門電動跨界車MG Go Concept，由MG倫敦設計中心操刀打造，設計靈感來自品牌經典跑車MG B，同時融入古德伍德速度節濃厚的性能氛圍，透過更具侵略性的空力套件、寬體輪拱與低趴姿態，展現年輕化的電動車設計語彙。

MG Go定位為純電小型跨界，車長約4米左右，未來將肩負品牌入門電動車角色。外觀採用封閉式水箱護罩、半隱藏式車門把手，以及辨識度極高的LED頭尾燈組，這些設計元素預計都將延續至量產車型，未來量產版將命名為MG2，售價落在2萬歐元左右，約新台幣69萬。

▲MG於英國速度節一口氣首發2款全新作品。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyber Concept定位為跑旅，將成為品牌旗艦電動車代表。

另一款焦點則是MG Cyber Concept，定位比MG Go更高，車長約5米，將成為MG品牌未來旗艦純電SUV，外型採用轎跑SUV設計，車頭以銳利LED頭燈搭配貫穿式燈帶，燈帶上方更加入導流通風口，不僅提升視覺張力，也展現前衛科技感，車頂可見光達（LiDAR）配置，暗示未來將具備更高階的智慧駕駛輔助系統。

▲MG於英國速度節一口氣首發2款全新作品。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyber Concept設計前衛更有科技感，美背線條帶來濃厚的跑格氣息。

車側除了流線化輪廓外，前葉子板還配置可發光品牌Logo，兼顧科技感與辨識度。車尾則以與車頭相呼應的LED尾燈，搭配大型尾翼及誇張的後下分流器，進一步強化性能跑旅形象。

相較於目前MG在全球主打的MG4、MG S5 EV等車型，這兩款概念車也代表MG下一階段產品設計將更強調運動化與科技感，其中MG Go瞄準平價電動車市場，而MG Cyber則負責品牌形象與高階電動SUV級距，形成更完整的純電產品陣容。

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