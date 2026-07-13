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「TOYOTA新房車亮相」空間更大更勝Camry！汽油、油電三種選擇

▲改款新TOYOTA Avalon於大陸送測曝光！換上搶眼新造型。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲改款新TOYOTA Avalon於大陸送測曝光！換上搶眼新造型。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸專屬的TOYOTA旗艦房車Avalon（當地稱亞洲龍），近期送測最新改款車型，外觀換上全新家族化設計語彙，車身更一舉加長65mm，使車長突破5米，整體氣勢更加大器，並持續提供汽油與HEV油電兩種動力選擇。

新Avalon車身輪廓沒有大幅變動，依舊維持修長的Fastback斜背線條，以及2,870mm軸距設定，確保後座乘坐空間表現，不過新車透過重新設計前後保桿，車身長度由現行4,990mm增加至5,055mm，足足增加65mm，視覺上更顯修長，也更符合大型旗艦房車定位。

改款最大亮點集中在車頭，新車導入TOYOTA最新家族化設計，水箱護罩與保桿造型全面更新，搭配全新頭燈組，整體風格與近年品牌新世代車款更加一致，遠看更有皇冠Crown錯覺。

▲改款新TOYOTA Avalon於大陸送測曝光！換上搶眼新造型。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲後保桿也經過重新修改，變得時尚更年輕。

車尾同樣有明顯變化，改採全新分離式尾燈設計，上方以橫貫式燈條串聯左右燈組，下方則配置細長LED燈帶，辨識度更高，原本設置於行李廂蓋上的牌照框移至後保桿，後保桿下方也加入大面積黑色飾板，營造更具層次感的視覺效果。

動力方面，新款仍提供2.0升自然進氣汽油、2.0升油電、2.5升油電三種選擇，2.0升汽油引擎最大輸出約173匹馬力；油電HEV則維持2.0升及2.5升兩種配置，其中2.5升油電系統引擎最大輸出185匹馬力。

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