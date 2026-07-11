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周焦點／進口休旅85萬有找　國產車衝破160萬　TOYOTA新7人座開賣

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第3季才剛開始，不少品牌百花齊放，紛紛把新車主菜陸續端上桌，Suzuki推出高人氣的改款新Jimny；Hyundai Custin推出更豪華的頂規7人座；TOYOTA Sienna也有新年式固守7人座戰場；國產Nissan X-Trail派出新改款再戰HONDA CR-V！

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki Jimny小改款上市！升級全速域ACC，而且沒漲價。

Suzuki Jimny這次改款誠意十足，原本經銷單傳90.9萬起接單，不過正式發表後，原廠仍維持84.9萬售價沒漲價（連結），並針對重點安全輔助配備補強，讓台灣Jimny終於有了全速域ACC等實用科技，車內也有升級更實用的9吋大螢幕！

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

▲Hyundai帶來更豪華的7人座，售價163.9萬再創國產車新高。

這可能是台灣最貴、最豪華的國產車（連結）！Hyundai推出Custin Royal全新頂規車型，售價來到163.9萬，以既有2.0T GLT-D頂規版本為基礎，透過專屬雙色車身、全新豪華內裝以及第二排VIP座艙配置，進一步提升質感與舒適性。

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA Sienna沒降價，全車系小漲1萬。
TOYOTA Sienna也在本周推出新年式7人座MPV（連結），但可惜的是，並未傳先前因美製車效應而降價，台灣新TOYOTA Sienna同樣維持2種車型，售價反而小漲1萬來到239萬起，全車系都搭載2.5升油電配前驅。

▲7月新車市場好熱鬧！紛紛要趕在農曆民俗月前端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款新X-Trail換新臉，配備升級更豐富。

台灣裕隆日產Nissan本周正式推出改款新X-Trail拚人氣（連結），新車除了換上全新家族化外觀，也重新調整配備編成，搭載12.3吋數位座艙、10.8吋HUD抬頭顯示器、BOSE音響、雙前座通風座椅等高階配備，售價94.9萬起，有客車、客貨車能選。

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