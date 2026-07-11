英式豪華越野休旅「Defender推新旗艦車型」！帥氣細膩性能都不缺席

圖文／7Car 小七車觀點

Defender 品牌正式發表一系列產品更新，由全新旗艦車型 Vertex 領軍，同步推出 Extended Exterior Pack 外觀套件、新車色、六人座配置，以及多項原廠配件，進一步強化 Defender 車系在「粗獷豪華」定位下的產品廣度與個人化空間。原廠強調，此波更新在視覺與機能層面同步進化，且未對其核心越野能力做出妥協。

全新 Defender Vertex 定位於 X 車型之上，外觀上透過專屬前後保桿、加大的前保桿格柵與霧燈組，營造更為壯碩的車身姿態。車身下部採用車身同色處理，視覺上降低車身重心並延展側面線條，強化道路存在感。標配 22 吋深灰色鑽石切割鋁圈，並可選配 20 或 22 吋其他樣式。車內則提供 Windsor 皮革、Forged 織布材質與 Ultrafabrics™ 等多種座椅選擇，並標配三區恆溫空調與空氣淨化系統，展現兼顧戶外冒險與日常舒適的產品思維。

受 Vertex 設計啟發的 Extended Exterior Pack，現可搭載於 X-Dynamic SE、X-Dynamic HSE 及 V8 車型上，包含前後保桿、後尾門擾流板與車身同色備胎蓋，營造更具肌肉感的輪廓。此外，Defender 110 Trophy Edition 則新增 Santorini Black 黑色主題，取代原有的 Keswick Green，與 Deep Sandglow 黃色並行，延續探險挑戰的精神，並標配探險行李架、車頂梯與高進氣口等戶外裝備。

作為車系性能頂點的 Defender OCTA，此回新增 Woolstone Green 車漆選項，並針對英國與歐洲市場調整排氣歧管設計，帶來更低沉且具識別度的 V8 引擎聲浪。其搭載的 4.4 升雙渦輪 V8 引擎，自 2027 年式起將提供 540PS 與 750Nm 扭力，0-100km/h 加速僅需 4.4 秒。OCTA Black 車型亦首次開放選配 Chopped Carbon Fibre 外觀套件，進一步強化專屬性能氛圍。

車色方面，Defender 新增 Namib Orange，靈感來自納米比沙漠的橙色沙丘，適用於 90 與 110 車型；Patagonia White Matte Wrap 則擴大供應至 X 與 Vertex 車型。此外，原廠首次推出具備自我修復功能的 Gloss Protective Film，可抵抗細微刮痕。針對家庭使用者，Defender 110 新增 2+2+2 六座布局，第二排獨立 Captain Chair 提供手動傾斜、扶手與杯架，並改善第三排進出便利性。

本次亦推出多項全新原廠配件，包括 Expedition Roof Light 車頂探照燈（9,000 流明，照明距離達 350 公尺）、尾門收納箱（60 公升鎖定空間，承重 12 公斤）與尾門擾流板等。同時，Defender 針對動力系統進行調整，新增 3.0 升 P380 MHEV 與 P300 六缸汽油引擎，取代部分市場原有的 2.0 升四缸動力，並調整 V8 引擎供應市場範圍。車內語音服務亦導入生成式 AI，提供更自然的人機互動體驗。