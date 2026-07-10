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颱風巴威逼近慎防泡水車！「台灣中古車消費」爭議創新高　專家揭4招避雷

▲內湖淹水資料照。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲巴威颱風今傍晚開始發威！低窪地區車主要注意。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

颱風巴威逐漸逼近台灣，各地已陸續進入豪雨警戒，除了民眾需留意低窪地區淹水及行車安全外，汽車業者也提醒，豪雨過後另一項容易被忽略的風險，就是泡水車可能陸續流入中古車市場，根據行政院消費者保護會統計，今年第二季六都車輛消費爭議已達817件，不僅較第一季增加41%，更創下統計以來單季新高。

台北市 新北市 台中市 台南市 高雄市 桃園市 總計
2025 Q1 97 96 46 25 86 106 456
2025 Q2 119 81 85 35 90 111 521
2025 Q3 108 113 82 37 87 110 537
2025 Q4 116 122 73 41 98 172 622
2026 Q1 136 99 81 31 85 147 579
2026 Q2 201 188 124 46 90 168 817
 

2026年第二季六都車輛消費爭議共817件，相較第一季579件增加238件、成長約41%。其中台北市申訴件數高達201件居冠，新北市188件居次，桃園市168件排名第三，反映中古車交易熱絡，也讓消費糾紛同步增加。

不少業者指出，每逢颱風豪雨過後，都可能有部分泡水車經整理、修復後流入中古車市場，由於外觀往往已經整理乾淨，一般消費者若缺乏經驗，僅靠肉眼其實很難判斷車輛是否曾遭泡水。

除了購車風險外，豪雨期間用車也應提高警覺，若道路積水已超過輪胎約一半高度，建議避免強行涉水，以免積水經由進氣系統造成引擎進水，甚至導致引擎損壞。若車輛不慎泡水，也切勿再次發動引擎，應立即聯絡拖吊送回保修廠，檢查電系、內裝及機械零件，降低後續損失。

棋勝汽車集團表示，泡水車最麻煩之處，在於不少故障並非立即發生，而是電子零件受潮後，可能數個月後才開始陸續出現異常，維修費用往往動輒數十萬元；若高壓電系或主要電子控制模組受損，甚至可能面臨報廢，對車價也會造成明顯影響。

▲▼高雄泡水車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼暴雨來襲，內湖南港多處積水。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲梅雨、颱風季節要慎防泡水車、泡水零件流入市面。

若準備在颱風季後購買中古車，建議可先留意幾項重點，包括座椅滑軌、安全帶捲收器等金屬零件是否有異常鏽蝕；掀開地毯查看是否殘留泥沙、水漬或明顯色差；車內是否殘留難以去除的霉味、潮濕味；以及音響、儀表板、空調、行車電腦等電子設備是否出現異常，都是判斷是否曾泡水的重要線索。

泡水車最大的問題在於電子系統容易出現延遲性故障，一般消費者很難單憑外觀辨識，因此建議購車時應主動要求車商提供第三方車況鑑定報告，確認是否曾有泡水紀錄及完整維修資訊，才能降低買到問題車的風險，保障自身用車安全。

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關鍵字：巴威颱風中古車颱風泡水車

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