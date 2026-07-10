颱風巴威逼近慎防泡水車！「台灣中古車消費」爭議創新高　專家揭4招避雷

▲巴威颱風今傍晚開始發威！低窪地區車主要注意。（圖／資料照）
記者徐煜展／綜合報導
颱風巴威逐漸逼近台灣，各地已陸續進入豪雨警戒，除了民眾需留意低窪地區淹水及行車安全外，汽車業者也提醒，豪雨過後另一項容易被忽略的風險，就是泡水車可能陸續流入中古車市場，根據行政院消費者保護會統計，今年第二季六都車輛消費爭議已達817件，不僅較第一季增加41%，更創下統計以來單季新高。
|年
|季
|台北市
|新北市
|台中市
|台南市
|高雄市
|桃園市
|總計
|2025
|Q1
|97
|96
|46
|25
|86
|106
|456
|2025
|Q2
|119
|81
|85
|35
|90
|111
|521
|2025
|Q3
|108
|113
|82
|37
|87
|110
|537
|2025
|Q4
|116
|122
|73
|41
|98
|172
|622
|2026
|Q1
|136
|99
|81
|31
|85
|147
|579
|2026
|Q2
|201
|188
|124
|46
|90
|168
|817
2026年第二季六都車輛消費爭議共817件，相較第一季579件增加238件、成長約41%。其中台北市申訴件數高達201件居冠，新北市188件居次，桃園市168件排名第三，反映中古車交易熱絡，也讓消費糾紛同步增加。
不少業者指出，每逢颱風豪雨過後，都可能有部分泡水車經整理、修復後流入中古車市場，由於外觀往往已經整理乾淨，一般消費者若缺乏經驗，僅靠肉眼其實很難判斷車輛是否曾遭泡水。
除了購車風險外，豪雨期間用車也應提高警覺，若道路積水已超過輪胎約一半高度，建議避免強行涉水，以免積水經由進氣系統造成引擎進水，甚至導致引擎損壞。若車輛不慎泡水，也切勿再次發動引擎，應立即聯絡拖吊送回保修廠，檢查電系、內裝及機械零件，降低後續損失。
棋勝汽車集團表示，泡水車最麻煩之處，在於不少故障並非立即發生，而是電子零件受潮後，可能數個月後才開始陸續出現異常，維修費用往往動輒數十萬元；若高壓電系或主要電子控制模組受損，甚至可能面臨報廢，對車價也會造成明顯影響。
▲梅雨、颱風季節要慎防泡水車、泡水零件流入市面。
若準備在颱風季後購買中古車，建議可先留意幾項重點，包括座椅滑軌、安全帶捲收器等金屬零件是否有異常鏽蝕；掀開地毯查看是否殘留泥沙、水漬或明顯色差；車內是否殘留難以去除的霉味、潮濕味；以及音響、儀表板、空調、行車電腦等電子設備是否出現異常，都是判斷是否曾泡水的重要線索。
泡水車最大的問題在於電子系統容易出現延遲性故障，一般消費者很難單憑外觀辨識，因此建議購車時應主動要求車商提供第三方車況鑑定報告，確認是否曾有泡水紀錄及完整維修資訊，才能降低買到問題車的風險，保障自身用車安全。
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