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快訊／南港重機展再延期「確認7／12正式開幕」！首日加碼到晚上8點

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲受到巴威颱風影響，2026國際重型機車展將延後至7／12開幕。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

原訂今（10）日開跑的2026國際重型機車展（俗稱南港重機展），因巴威颱風來襲，北北基桃宣布7／10停班停課而延後開展，由於可預期7／11北部地區仍有明顯風雨，主辦單位也在稍早宣布，將開幕日正式延後至7／12，並且當日的展覽時間將加碼至晚間8點，讓車迷們有充足的時間可以逛展。

國際重型機車展主辦單位表示，為確保參展商、工作人員與車迷的安全，此次展覽期間調整為7／12（日）至7／14（二），並且因場地及天候因素，此次取消試乘體驗活動，另外展覽時間也有所調整，7／12從上午10點至晚間8點，7／13為上午10點至晚間6點，7／14則是上午10點至下午4點，其中7／12的抽獎環節將於晚間6點舉行。

若因展期調整而不克前往，主辦單位也提出相關退票辦法，由國際重型機車展售票系統售出的票券，最晚可於活動結束日的前一天提出退票申請，由全家便利商店FamiPort售出的票券，則依全家售票系統之規定辦理，詳細退票辦法可至官網洽詢

2026國際重型機車展活動資訊

展覽時間：
7／12（日）10:00-20:00
7／13（一）10:00-18:00
7／12（二）10:00-16:00
展覽地點：南港展覽館二館
票價：
全家／現場票：280元
官方線上票：250元（點此購票）

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