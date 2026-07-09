Volvo攜手蘋果「200萬車款新增Apple Music」！最高享3個月免費

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Cars 日前宣布，將透過線上軟體更新，正式將 Apple Music 整合至超過兩百萬輛旗下車款。這項更新涵蓋多個車系與年份，同時，全新發表的 EX60 也將於夏季首批交車時，即內建此項音樂串流服務，標誌著 Volvo 在車載數位娛樂體驗上的進一步拓展。

為吸引用戶體驗，Volvo 同步推出優惠方案。符合資格的新用戶或回歸的 Apple Music 使用者，可享有最高三個月免費訂閱，優惠至 2027 年 7 月 6 日截止。車主可透過 Volvo Cars App 兌換此優惠，讓駕駛人在旅途中有充裕時間探索超過一億首無廣告歌曲，打造專屬的移動節奏。

針對高階車型，Volvo 強調其音響與聲學工程的搭配。EX60、EX90 與 ES90 三款車型，在配備選購的 Bowers & Wilkins 頂級音響系統後，可完整支援 Apple Music 的「空間音訊」功能。此技術藉由 Dolby Atmos 全景聲，結合車輛優化的隔音與揚聲器佈局，企圖營造如同置身演唱會或錄音室般的沉浸感，讓音樂細節與人聲在車室內環繞。

Volvo 全球軟體工程負責人 Alwin Bakkenes 表示，許多車主在日常生活中已習慣使用 Apple Music，如今直接將該平台整合至車載系統，能讓車輛成為體驗音樂的非凡場所。使用者僅需登入 Apple 帳號，即可透過語音或觸控螢幕操作個人歌單、電台與已建立的音樂資料庫，並能從其他服務轉移既有收藏。

本次軟體更新適用於 2020 年式及以後的多數 Volvo 車型，包括 EX90、ES90、XC90、S90、V90、XC60、S60、V60、XC40、EX40 與 EC40 等，惟實際推送時程依車款略有不同。Volvo 表示，此舉不僅強化數位服務生態，也呼應其朝向全電動化與永續發展的品牌策略，持續在個人移動領域中結合科技與生活美學。