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只賣36萬！改款新「HONDA Fit日本發表」台灣價差近40萬

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA正式在日本發表小改款Fit，外觀並未跟進大陸市場，而是由日本原廠操刀，車系編成、配備與產品定位都有明顯調整，並持續將e:HEV油電作為銷售主力，日本汽油當地售價自1,806,200日圓（約新台幣36萬元）起，e:HEV油電則為2,238,500日圓約新台幣44萬元）。

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本Fit擁有3種不同個性化外觀，帥氣的RS運動款也沒缺席。

此次日規小改款Fit沒有跟進大陸充滿話題性的「瞇瞇眼」車頭設計，而是延續現行車型外型，針對前保桿、水箱護罩等細節進行微幅修飾，整體仍保有Fit一貫圓潤可愛的設計語彙，讓改款重點更著重於產品編成與配備升級。

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

▲除了外觀修飾外，內裝配備也藉由車系簡化得到提升。

車系重新整合，原本Basic、Home、Luxe、Crosstar與RS五種等級，簡化為X、Z、Crosstar及RS共4種車型，其中新增的Z車型成為此次更新重點，擁有更具運動感的前保桿與外觀套件，並新增雙前座加熱、9吋Honda Connect導航主機、無線充電、真皮方向盤等配備，進一步提升產品競爭力。

▲日本迎來第2度小改款Fit，目前台灣仍無改款規劃。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本動力與台灣相同，提供汽油、油電雙動力。

日本動力方面則沒有變動，仍提供1.5升自然進氣汽油與1.5升e:HEV油電兩種選擇。反觀台灣市場，目前販售的仍是現行改款前車型，提供1.5升汽油與e:HEV油電兩種動力，售價分別為75.9萬元、82.9萬元，台灣、日本最大價差近40萬。

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