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台灣Nissan「雙進口休旅」今年見！油電挑戰TOYOTA Corolla Cross、RAV4

▲大改款X-Trail突襲亮相！作為Nissan新生代戰略車重要一環。（圖／翻攝自Nissan）

▲國產X-Trail只是前菜，接下還有2款進口休旅準備報到。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan今年下半年新車攻勢還沒完！隨著7月正式推出國產小改款X-Trail之後，接下來還有2款備受期待的進口休旅將陸續報到，而且都是主打e-Power油電系統，改款X-Trail e-Power以及全新Qashqai已經在熱身中，向TOYOTA Corolla Cross、RAV4等銷售主力發起挑戰。

▲改款新Nissan X-Trail歐洲登場！全新越野款完全針對TOYOTA RAV4 Adventure。（圖／翻攝自Nissan）

▲裕隆日產預告新X-Trail來了，預計7月7日上市發表。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

▲國產X-Trail先發，9月則會有改款新X-Trail e-Power。

今年7月率先上市的小改款國產X-Trail，維持1.5升VC-Turbo可變壓縮比渦輪引擎，搭配12V輕油電系統，售價94.9萬起，並有客車、客貨版能選。

接下來X-Trail e-Power當然也有新改款規劃，時程約落在9月左右，預計與國產相同換上最新的V-Motion水箱護罩，搭配重新設計的LED頭尾燈組，整體質感與辨識度都明顯提升。

動力方面仍以e-Power系統為主，採用1.5升VC-Turbo引擎擔任發電用途，由電動馬達直接驅動車輪，因此擁有近似純電車的加速反應與寧靜性，同時不需充電即可享受電動車駕馭感受，也是Nissan目前最具代表性的新能源技術。

目前台灣販售中的X-Trail e-Power售價為151.9萬元，市場預期小改款新車價格仍會落在相近區間，持續鎖定TOYOTA RAV4 Hybrid、Honda CR-V e:HEV等百萬級油電休旅市場。

▲Nissan Qashqai e-Power小改款澳洲上市。（圖／翻攝自Nissan）

▲Qashqai同樣預計今年報到，售價約落在125萬左右。

另外1款則是去年已在台北車展率先亮相暖身的Qashqai，這款被視為Nissan全球最重要戰略休旅之一，台灣市場規劃導入e-Power動力，經銷端透露，預估售價約125萬元左右。

Qashqai定位介於Kicks與X-Trail之間，車身尺碼約4.4米，不僅比國產休旅更具質感，也具備歐洲車系般的操控表現，搭配e-Power動力後，以平順、安靜且省油的駕駛特性，成為TOYOTA Corolla Cross油電、Honda ZR-V e:HEV甚至部分進口休旅的對手。

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