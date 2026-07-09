TOYOTA「小神車入門MPV」9月推改款！配備更滿更安全

▲日本TOYOTA銷售人氣王之一的Roomy，即將在9月推改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

深受日本消費者喜愛的TOYOTA人氣小型MPV Roomy，預計今年9月推出小改款車型，針對消費者最在意的主動安全與便利配備進行強化，不僅將電子手煞車（EPB）、Auto Hold及ACC主動車距巡航控制系統下放至更多車型，停車雷達數量也同步增加，進一步提升日常駕駛與停車安全性。

▲Roomy小車獲得大升級，終於針對痛點部分車型改成電子手剎車。

此次改款最大的亮點，就是部分車型終於補上消費者期待已久的EPB電子手煞車與Auto Hold自動駐車功能，取代原本傳統腳踏式手煞車，無論是在市區塞車或長時間等待紅燈時，都能減輕駕駛負擔，不過最入門的X車型，則仍維持傳統腳踏式手煞車配置，成為此次改款中唯一沒有升級電子手煞車的版本。

同時ACC主動車距巡航控制系統也一併搭載，方向盤新增專屬控制按鍵，讓長途行駛更加輕鬆便利。

除了便利配備升級外，TOYOTA也進一步強化Roomy的主動安全系統，全車系標配側氣囊，Smart Assist駕駛輔助系統所採用的攝影機與感測器同步升級，提升車輛辨識能力與系統反應速度，在預防碰撞與駕駛輔助方面皆有所進步。

▲動力維持1.0升自然進氣與渦輪選擇。

動力方面則維持現行配置，提供1.0升自然進氣引擎以及1.0升渦輪增壓引擎兩種選擇，並依車型搭配CVT變速箱系統，同時提供前輪驅動與四輪驅動版本，滿足不同用車需求。

Roomy自2016年上市以來，憑藉不到3.8米的車長，卻擁有方正車體與寬敞車室空間，加上靈活滑門設計，一直是日本市場相當受歡迎的都會小型MPV，與Daihatsu Thor互為雙生車。