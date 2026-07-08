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賓利全新車系「Torcal預告9／23全球首發」！進一步壯大豪華陣容

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 正式宣佈，旗下產品陣容將迎來第四款車系，命名為「Torcal」。這款全新車型將與現有的 Continental GT、Flying Spur 及 Bentayga 並列，進一步擴展品牌在豪華汽車市場的產品線。根據官方資訊，Torcal 的全球首演預計於 2026 年 9 月 23 日在倫敦舉行，屆時將揭露更多關於這款新車的具體細節與設計方向。

關於車名「Torcal」的來源，Bentley 說明其靈感取自西班牙安達盧西亞地區的「El Torcal de Antequera」自然保護區。該地以石灰岩經千萬年風化侵蝕所形成的奇特岩層、迷宮般的地形與陡峭崖壁而聞名，被視為歐洲極具代表性的地質景觀之一。Bentley 近年來在命名策略上屢屢借鑒自然地貌，例如 Bentayga、Bacalar 及 Batur 等車型，皆以此脈絡作為命名基礎。

除了地理連結之外，Bentley 也指出「Torcal」一詞在語源上與拉丁文「torquere」有關，意為「扭轉」，而該字根同時也是現代物理名詞「扭矩」 (torque) 的來源。品牌以此隱喻車輛在動力輸出上的從容與順暢，並強調此一特性自 1919 年創廠以來，即貫穿於每一款 Bentley 車型的駕駛體驗之中， Torcal 也將延續此一傳統。

Bentley 董事長兼執行長 Frank-Steffen Walliser 表示，Torcal 將在性能、舒適性、手工工藝與材質運用等面向設立新的標竿，並稱其「可能是 Bentley 史上思考最縝密的車款」。他進一步指出，Torcal 雖然在概念上屬於全新嘗試，但在核心精神上仍保有 Bentley 一貫的英式手工匠藝與駕馭質感，強調車輛不僅具備出色的動力表現，也同時兼顧乘坐品質與感官體驗。

目前 Bentley 尚未公佈 Torcal 的詳細技術規格、動力配置或生產數量，但隨著發表日期逐步接近，預計品牌將陸續釋出更多相關資訊。Bentley 位於英國克魯郡的總部仍將主導該車型的設計與工程開發，並延續品牌在高性能豪華 GT 車款領域的長期定位。對於市場而言，Torcal 的問世是否將進一步細分豪華 SUV 與轎跑之間的產品區隔，仍有待後續觀察。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利Torcal超跑汽車新車豪華

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