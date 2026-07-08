84.9萬沒漲價！Suzuki改款Jimny上市＋試駕　配備升級更值得每天開

▲日前Jimny舊款已經完售下架！馬上又以全新改款回歸與台灣車迷見面。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

從台灣官網短短下架僅一周時間，台灣Suzuki於7月8日火速馬上導入最新改款Jimny，且這次可是升級相當有感，新增全速域ACC主動車距巡航控制、車道維持輔助、TSR道路標誌辨識，以及9吋多媒體影音系統，讓Jimny終於從「假日玩具」，進化成更適合天天開的越野SUV。

▲外型並無太大變化，仍維持改款前高人氣的特色。維持改款前84.9萬售價。

Jimny從第四代推出以來，方正硬派造型一直深受車迷喜愛，因此此次改款並未刻意修改外觀，而是維持經典五孔式水箱護罩、圓形LED頭燈、蚌殼式引擎蓋與方正輪拱等招牌元素，辨識度依舊相當高。正式售價為84.9萬元、雙色85.9萬元，相比舊款並未調漲，配備升級幅度相當明顯。

▲俐落線條符合不少年輕時尚胃口，採經典的雙門設計，但還是敲碗許願原廠能導入5門版。

簡潔俐落的鈑件線條，不只是為了復古，更是考量越野需求，包括較高的保桿設計、短前後懸以及A柱視野，都有助於提升通過性與駕駛判斷能力。

▲肉眼看不到的升級小細節，底盤加裝護板讓駕駛放心享受越野樂趣。

此次原廠也替小改款新增加力箱下護板，進一步提升車底防護能力，在碎石路、泥濘或非鋪裝道路行駛時，能帶來更完整的保護效果。

▲中控設計基本不變，第一眼就能發現有感的9吋大螢幕。

▲螢幕功能雖然一般，但有無線手機連結就給推。

Jimny仍維持大量水平線條與硬派設計，中控介面沒有過多華麗裝飾，而是以清楚、耐用、方便操作為主要訴求。最大的改變，就是中央新增9吋觸控多媒體系統，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，同時整合倒車顯影、車輛資訊與油耗顯示，操作便利性相比舊款有明顯提升。

▲車內維持手動調整布椅相當可惜，不過有防水踏墊等，讓喜外越野的車主方便清潔。

車內依舊大量採用耐磨、防刮且容易清潔材質，包括行李廂與後座背板，都能承受戶外活動所帶來的髒污，充分展現Jimny實用取向。

▲全速域ACC相當實用，讓Jimny變得更輕鬆好開，並有一鍵啟動以及4段距離調整。

改款最大的亮點，毫無疑問就是Suzuki終於替Jimny補上完整ADAS主動安全科技，新增全速域ACC主動車距巡航控制，可依照前車速度自動加減速，搭配車道偏離警示、TSR道路標誌辨識系統等功能，安全與便利性大幅提升。

實際在高速公路體驗，全速域ACC終於解決過去Jimny長途旅行最大的痛點，由於Jimny本身車身較高、軸距短，高速巡航本來就需要駕駛持續修正方向，如今ACC可負責控制車速，明顯降低長途駕駛疲勞感，希望未來能再升級車道居中功能。

此外，新車也加入TSR道路標誌辨識系統，能辨識速限資訊並顯示於儀表板，對長途旅行而言也更便利。

▲動力維持1.5升自然進氣。

動力維持1.5升自然進氣四缸引擎配置，搭配四速自排變速箱，繳出102匹馬力、13.3公斤米扭力，如果用一般SUV標準來看，Jimny加速稱不上輕快，高速超車也不是它的強項。

但若把場景放回林道與山區，中低轉速輸出的線性特性，反而相當符合越野需求，尤其搭配4L低速加力檔後，扭力放大效果十分明顯，低速攀爬坡道幾乎不用大腳油門，就能穩定通過障礙，這也是Jimny一直深受越野玩家喜愛的重要原因。