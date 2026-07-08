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163.9萬！台灣現代「國產新7人座MPV上市」　Custin頂規配備更滿後座更爽

▲Custin放新招！推更豪華的頂規車型。（圖／翻攝自Hyundai）▲Custin放新招！推更豪華的頂規車型。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai總代理南陽實業今（8）日正式為國產7人座MPV Custin追加全新Royal旗艦車型，以既有2.0T GLT-D頂規版本為基礎，透過專屬雙色車身、全新豪華內裝以及第二排VIP座艙配置，進一步提升質感與舒適性，售價163.9萬元，還能再搭配舊換新輔助折扣10萬！

▲Custin放新招！推更豪華的頂規車型。（圖／翻攝自Hyundai）

▲外觀享有更精緻的烤漆塗裝，還有專屬銘牌。

經銷端日前便已預告將推出Custin全新頂規車型，如今正式揭曉新車資訊，售價也與市場先前流出售價相同，較原本2.0T GLT-D車型加價5萬元，鎖定重視家庭乘坐品質及商務接待需求的消費族群。

Custin Royal最大特色在於採用全新「Royal Duotone」雙色塗裝，以星曜藍車身搭配月曜銀懸浮式車頂及後視鏡，營造更高級的視覺層次，尾門也加入ROYAL專屬銘牌，強化旗艦身分辨識度。

▲Custin放新招！推更豪華的頂規車型。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Custin放新招！推更豪華的頂規車型。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內配備升級更舒適，後座配有雙大片螢幕。

車室則是此次升級重點。新車提供兩種不同座艙風格，其中Royal Beige VIP採用御境白皮質座椅搭配木紋飾板，營造明亮且溫潤的豪華氛圍；另一款Royal Black VIP則以睿棕黑雙色座椅結合金屬紋路飾板，展現較為沉穩、科技化的質感，滿足不同消費者喜好。

配備部分延續Custin一大賣點，第二排標配VIP皇家座椅，具備10向電動調整、電動腿靠、三段式通風、三段式加熱功能，並提供標準、休閒及睡眠等多種乘坐模式。此外，雙13吋後座影音娛樂系統也列為標準配備，大幅提升長途旅行或商務接送時的乘坐體驗。

動力搭載2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出236匹最大馬力、36公斤米峰值扭力，搭配8速手自排變速箱，兼顧載人、載物與高速巡航時所需的動力表現。

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