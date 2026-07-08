34.8萬起！Suzuki「跨界重機SV-7GX」台灣開賣　同級唯一V雙引擎

▲Suzuki台鈴機車正式導入全新跨界紅牌重機SV-7GX。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Suzuki台鈴機車今（8）日正式發表全新SV-7GX中量級跨界紅牌重機，並為其開出36.8萬起的建議售價，早鳥預購前100名可享2萬元購車金，並贈送原廠後行李箱（售價1.1萬）；作為沿襲SV650經典的V型雙缸引擎新作，SV-7GX是在去（2025）年的米蘭車展上首度面世，台灣算是全球最早一批開賣的市場，可望以同級唯一V雙引擎，收穫一批喜愛跨界車型的玩家。

▲前100名預購SV-7GX的準車主，可享購車金2萬元與贈送原廠後行李箱。

SV-7GX的整體外型沿襲自家老大哥GSX-S1000GX，都以銳利線條的設計語彙作為主軸，車色提供經典的藍白、全新珍珠霧灰、以及閃耀黑等3種選項，透過較為直立的3段可調風鏡、把手護弓、上半截整流罩等，有效減輕高速巡航時的風壓負擔，對於長途旅行需要更多的載物需求，也能選用側箱與後箱強化裝載能力，並能很好的與車身後半段造型及後架融為一體。

▲SV-7GX整體外型沿襲老大哥GSX-S1000GX，後架方便車主加裝後箱與側箱。

配備方面，SV-7GX配備有4.2吋全彩儀錶板，雖然海外版本具備智慧型手機連接功能，可清楚顯示導航相關資訊，但台灣車型並無提供相關功能，左下方附有USB TYPE-C充電埠，在旅行過程中能為3C用品補充電量，並且省去了後期改裝的麻煩與花費，而高達17.4公升的大油箱，則能提供優異的續航能力，具備彎道補光功能的LED頭燈，更可大幅增進夜間行車安全。

▲SV-7GX的LED頭燈具備彎道補光功能，能大幅增進夜間山道行車的安全性。

雖然SV-7GX的動力是源自SV650，不過為了符合現下的環保排放法規，還是有做出部分改動，現在這具645c.c. V型雙缸水冷引擎可輸出72匹馬力與6.5公斤米扭力（海外規格），並且在換裝電子節氣門之後，帶來駕駛選擇模式、低轉速輔助、一鍵啟動、循跡防滑、進退檔快排等功能，堪稱是「大滿配」。