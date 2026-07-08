台灣TOYOTA美製7人座「沒降價還漲價」零關稅期待落空！新Sienna官網上架

▲新年式TOYOTA Sienna降價夢碎！官網悄悄漲價上架。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

美製車零關稅還在等拍板定案之際，不少消費者期待進口車價格能出現明顯調降，台灣TOYOTA旗下唯一美國製造、並以原裝進口身分販售的7人座MPV休旅Sienna，更被視為市場關注焦點。不過，TOYOTA近日悄悄上架新年式Sienna，並未如預期的降價，反而還漲價！

▲舊款Sienna日前全台大促銷出清，新年式並未如預期降價。

日前TOYOTA全台業務都在拚舊款Sienna大出清促銷，更讓Sienna銷量有感成長，讓外界解讀舊款Sienna促銷出清，就是為了新年式降價在鋪路，但新年式Sienna已經在官網悄悄上架，讓美製車零關稅降價美夢破滅。

2026年式Sienna維持旗艦版與鉑金版雙車型編成，售價分別為239萬元與296萬元，相較2025年式均調漲1萬元，配備方面變動幅度不大，僅入門旗艦版新增前座門檻飾板與第三排遮陽簾，高階鉑金版則維持原有設定。

▲車色取消2款，並新增「星河鈦」新色。

車色部分也有小幅變動，取消「星鑠銀」與「躍動紅」，新增「星河鈦」新色，該車色以銀灰色調搭配金屬質感呈現，營造較強烈的科技豪華氛圍；加上既有的「綻曜藍」、「鉑鑽白」與「尊爵黑」，共提供4種車色選擇。內裝配色則維持不變，旗艦版提供灰色單色內裝，而鉑金版則可選擇黑色或米黑雙色配置，延續Sienna偏向豪華家庭MPV的定位。

▲動力維持2.5升油電，也並未出現日前送測的四驅車型。

全車系維持熟悉的2.5升油電系統，搭配前軸電動馬達與E-CVT無段變速系統，最大綜效輸出達247匹馬力，並採前輪驅動設定，2款車型都以前驅為主，新年式也並未提供日前送測的四驅車型。