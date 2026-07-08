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「福特新7人座休旅」大陸開賣新台幣146萬！台灣181.8萬接單最快今年上市

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

隨著美製進口車持續在台發酵，台灣即將導入旗艦7人座休旅Explorer，而大陸市場恰巧也推出新年式Explorer（當地稱探險者），兩地都是採用2.3升EcoBoost渦輪引擎，大陸售價折合新台幣146萬起。

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

▲大陸新年式Explorer提供5款車型，都採用2.3升渦輪。

台灣市場藉由美製車效應，即將在今年正式導入Ford Explorer，目前原廠已經展開接單，接單售價181.8萬元，採用2.3升EcoBoost渦輪增壓動力，將成為福特六和在台灣大型7人座SUV的新旗艦產品。

台灣外型與北美大同小異，而大陸市場的探險者外型則略有不同，以2.3升渦輪作為主力，提供5款車型，售價30.98～39.98萬人民幣，折合新台幣146～188萬，與台灣售價頗為接近。

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

▲大陸Explorer外觀與台灣不同，還有專屬的特殊版外型能選。

大陸Explorer提供標準版與「崑崙巔峰版」兩種不同設計風格，標準版以豪華遊艇作為設計靈感，換上面積更大的水箱護罩，搭配橫貫式LED日行燈與方正車頭造型，展現更具氣勢的豪華休旅風格。

至於主打越野定位的崑崙巔峰版，以搶眼的亮橘色車色為主打，搭配大量黑化套件，並加入專屬徽飾與越野化配置，包括223mm離地高度、全地形輪胎、Torsen B型限滑後差速器以及底盤護板等，越野能力進一步提升。

▲福特在大陸推出新年式Explorer，台灣市場也正在接單中。（圖／翻攝自福特）

▲內裝更是有超大的27吋4K大螢幕。

在內裝設計上也有大陸市場專屬風格，全車系標配12.3吋數位儀表搭配27吋4K超大中控螢幕，並導入最新SYNC MAX車載系統，支援AI語音助理、連續語音控制、雙音區辨識，即使地下停車場或隧道等無網路環境，也能執行導航與車輛控制。

全車系維持2.3升EcoBoost直列四缸渦輪增壓引擎，搭配10速手自排變速箱，輸出約290匹馬力，並標配智慧可分離式四輪驅動系統與Terrain Management地形管理系統，提供標準、節能、運動、濕地及越野等5種駕駛模式。

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